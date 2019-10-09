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إيران تباغت تركيا بمناورات عسكرية على حدودها

تشمل كتائب متحركة وهجومية

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني بدأ تدريبات عسكرية لم يعلن عنها في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، بينما تستعد القوات التركية للتوغل في شمال سوريا ضد الأكراد.

وبينت الوكالة أن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية.

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إيران تباغت تركيا بمناورات عسكرية على حدودها
سبق

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني بدأ تدريبات عسكرية لم يعلن عنها في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، بينما تستعد القوات التركية للتوغل في شمال سوريا ضد الأكراد.

وبينت الوكالة أن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
03:02 PM

إيران تباغت تركيا بمناورات عسكرية على حدودها

تشمل كتائب متحركة وهجومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني بدأ تدريبات عسكرية لم يعلن عنها في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، بينما تستعد القوات التركية للتوغل في شمال سوريا ضد الأكراد.

وبينت الوكالة أن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية.

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