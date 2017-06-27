النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1218 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1252 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مركز السكري بالقنفذة" يفتتح عيادتي عيون ومضخة الأنسولين للمرضى

في إطار حرص الصحة على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

افتتح مدير مستشفى القنفذة العام الأخصائي حسين المنتشري ومدير مركز الغدد الصماء والسكر الدكتورة سمية خضر الزيلعي، عيادتي مضخة الأنسولين والعيون بالمركز.

ويأتي افتتاح العيادتين في إطار حرص صحة القنفذة على تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكر بالمحافظة، وبدأت عيادة مضخة الأنسولين في مركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى القنفذة، بتأمين خمس مضخات أنسولين كمرحلة أولى، وتم تركيب ثلاث منها لثلاثة مرضى وتدريبهم على استخدامها تدريبًا كاملًا تحت إشراف فريق طبي مدرب من استشاريي سكر كبار وأطفال وأخصائي تغذية ومثقف سكري.

يُذكر أن العيادة تستهدف مرضى السكري النوع الأول والمؤهلين للتعامل مع المضخة من المرضى الذين تنطبق عليهم شروط آلية تركيب المضخة.

وتعتبر مضخة الأنسولين تقنية مكونة من جهاز ملتصق دائمًا بالجسد من الخارج يمتد منه أنبوب بلاستيكي يُزرع تحت الجلد ويتم إدخال بيانات الوجبة بعد حساب الكربوهيدرات فيها وإعطاء أمر للمضخة بضخ الأنسولين تحت الجلد.

وتساعد هذه التقنية مرضى السكري في السيطرة على المرض وتخفيف معاناتهم جراء حقن الإبر اليومي.

ويسعى المركز من خلال افتتاح عيادة العيون إلى الكشف المبكر على اعتلال السكر في العين، إضافة إلى أمراض الشبكية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مركز السكري بالقنفذة" يفتتح عيادتي عيون ومضخة الأنسولين للمرضى
سبق

افتتح مدير مستشفى القنفذة العام الأخصائي حسين المنتشري ومدير مركز الغدد الصماء والسكر الدكتورة سمية خضر الزيلعي، عيادتي مضخة الأنسولين والعيون بالمركز.

ويأتي افتتاح العيادتين في إطار حرص صحة القنفذة على تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكر بالمحافظة، وبدأت عيادة مضخة الأنسولين في مركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى القنفذة، بتأمين خمس مضخات أنسولين كمرحلة أولى، وتم تركيب ثلاث منها لثلاثة مرضى وتدريبهم على استخدامها تدريبًا كاملًا تحت إشراف فريق طبي مدرب من استشاريي سكر كبار وأطفال وأخصائي تغذية ومثقف سكري.

يُذكر أن العيادة تستهدف مرضى السكري النوع الأول والمؤهلين للتعامل مع المضخة من المرضى الذين تنطبق عليهم شروط آلية تركيب المضخة.

وتعتبر مضخة الأنسولين تقنية مكونة من جهاز ملتصق دائمًا بالجسد من الخارج يمتد منه أنبوب بلاستيكي يُزرع تحت الجلد ويتم إدخال بيانات الوجبة بعد حساب الكربوهيدرات فيها وإعطاء أمر للمضخة بضخ الأنسولين تحت الجلد.

وتساعد هذه التقنية مرضى السكري في السيطرة على المرض وتخفيف معاناتهم جراء حقن الإبر اليومي.

ويسعى المركز من خلال افتتاح عيادة العيون إلى الكشف المبكر على اعتلال السكر في العين، إضافة إلى أمراض الشبكية المختلفة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:58 AM

"مركز السكري بالقنفذة" يفتتح عيادتي عيون ومضخة الأنسولين للمرضى

في إطار حرص الصحة على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
1
653

افتتح مدير مستشفى القنفذة العام الأخصائي حسين المنتشري ومدير مركز الغدد الصماء والسكر الدكتورة سمية خضر الزيلعي، عيادتي مضخة الأنسولين والعيون بالمركز.

ويأتي افتتاح العيادتين في إطار حرص صحة القنفذة على تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكر بالمحافظة، وبدأت عيادة مضخة الأنسولين في مركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى القنفذة، بتأمين خمس مضخات أنسولين كمرحلة أولى، وتم تركيب ثلاث منها لثلاثة مرضى وتدريبهم على استخدامها تدريبًا كاملًا تحت إشراف فريق طبي مدرب من استشاريي سكر كبار وأطفال وأخصائي تغذية ومثقف سكري.

يُذكر أن العيادة تستهدف مرضى السكري النوع الأول والمؤهلين للتعامل مع المضخة من المرضى الذين تنطبق عليهم شروط آلية تركيب المضخة.

وتعتبر مضخة الأنسولين تقنية مكونة من جهاز ملتصق دائمًا بالجسد من الخارج يمتد منه أنبوب بلاستيكي يُزرع تحت الجلد ويتم إدخال بيانات الوجبة بعد حساب الكربوهيدرات فيها وإعطاء أمر للمضخة بضخ الأنسولين تحت الجلد.

وتساعد هذه التقنية مرضى السكري في السيطرة على المرض وتخفيف معاناتهم جراء حقن الإبر اليومي.

ويسعى المركز من خلال افتتاح عيادة العيون إلى الكشف المبكر على اعتلال السكر في العين، إضافة إلى أمراض الشبكية المختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة