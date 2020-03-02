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بعد إنهاء وقف التجارب الباليستية.. "بيونج يانج" تطلق "مقذوفين غير محددين"

ضمن تَبِعات انهيار قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وأزمة العقوبات

بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة الباليستية بعيدة المدى، أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، "مقذوفين غير محددين"؛ بحسب ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن المقذوفيْن أُطلقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.

وأضافت وفق "سكاي نيوز" أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة، وباقٍ على جهوزيته".

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات، وما يمكن لبيونغ يانغ أن تُقدمه من تنازلات في المقابل.

ومنذ ذلك التاريخ، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تُلَبِّ واشنطن أولًا مطالبها بالكامل.

بيونغ يانغ كوريا الشمالية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إنهاء وقف التجارب الباليستية.. "بيونج يانج" تطلق "مقذوفين غير محددين"
سبق

بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة الباليستية بعيدة المدى، أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، "مقذوفين غير محددين"؛ بحسب ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن المقذوفيْن أُطلقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.

وأضافت وفق "سكاي نيوز" أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة، وباقٍ على جهوزيته".

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات، وما يمكن لبيونغ يانغ أن تُقدمه من تنازلات في المقابل.

ومنذ ذلك التاريخ، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تُلَبِّ واشنطن أولًا مطالبها بالكامل.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:55 AM

بعد إنهاء وقف التجارب الباليستية.. "بيونج يانج" تطلق "مقذوفين غير محددين"

ضمن تَبِعات انهيار قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وأزمة العقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة الباليستية بعيدة المدى، أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، "مقذوفين غير محددين"؛ بحسب ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن المقذوفيْن أُطلقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.

وأضافت وفق "سكاي نيوز" أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة، وباقٍ على جهوزيته".

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات، وما يمكن لبيونغ يانغ أن تُقدمه من تنازلات في المقابل.

ومنذ ذلك التاريخ، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تُلَبِّ واشنطن أولًا مطالبها بالكامل.

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