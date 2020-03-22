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"الصحة العالمية": تطوير لقاح كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث

مسؤول بالمنظمة: الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث، منوّها بأنه لا يصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبير في فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول، أن الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي؛ مؤكداً ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": تطوير لقاح كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث
سبق

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث، منوّها بأنه لا يصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبير في فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول، أن الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي؛ مؤكداً ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
01:17 PM

"الصحة العالمية": تطوير لقاح كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث

مسؤول بالمنظمة: الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,336

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث، منوّها بأنه لا يصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبير في فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول، أن الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي؛ مؤكداً ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

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