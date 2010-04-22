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"الشؤون الإسلامية" تغلق 25 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بـ"كورونا"

أعادت فتح 33 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 25 مسجدًا مؤقتًا في ثماني مناطق بعد ثبوت 25 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 73 يومًا 725 مسجدًا تم فتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد خمس حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة تبوك تم رصد ثلاث حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدين بمنطقة عسير تم رصد حالتي إصابة بها ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بها ومسجد بمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجدًا ثمانية بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة القصيم وستة بمنطقة مكة المكرمة وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية وثلاثة بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 25 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بـ"كورونا"
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 25 مسجدًا مؤقتًا في ثماني مناطق بعد ثبوت 25 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 73 يومًا 725 مسجدًا تم فتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد خمس حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة تبوك تم رصد ثلاث حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدين بمنطقة عسير تم رصد حالتي إصابة بها ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بها ومسجد بمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجدًا ثمانية بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة القصيم وستة بمنطقة مكة المكرمة وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية وثلاثة بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
11:27 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 25 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بـ"كورونا"

أعادت فتح 33 مسجدًا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 25 مسجدًا مؤقتًا في ثماني مناطق بعد ثبوت 25 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 73 يومًا 725 مسجدًا تم فتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد خمس حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة تبوك تم رصد ثلاث حالات إصابة بها وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدين بمنطقة عسير تم رصد حالتي إصابة بها ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بها ومسجد بمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجدًا ثمانية بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة القصيم وستة بمنطقة مكة المكرمة وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية وثلاثة بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.

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