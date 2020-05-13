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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية

2365 حالة شفاء جديدة مقابل 1905 إصابة

تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل أرقام قياسية في حالات التعافي من فيروس كورونا؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17622 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 2365 حالة تعافٍ جديدة.

وبهذا الرقم تسجل المملكة حالات التعافي أكثر من الحالات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى الأيام الماضية، ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية
سبق

تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل أرقام قياسية في حالات التعافي من فيروس كورونا؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17622 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 2365 حالة تعافٍ جديدة.

وبهذا الرقم تسجل المملكة حالات التعافي أكثر من الحالات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى الأيام الماضية، ولله الحمد.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:57 PM

لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية

2365 حالة شفاء جديدة مقابل 1905 إصابة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
10,243

تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل أرقام قياسية في حالات التعافي من فيروس كورونا؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17622 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 2365 حالة تعافٍ جديدة.

وبهذا الرقم تسجل المملكة حالات التعافي أكثر من الحالات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى الأيام الماضية، ولله الحمد.

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بالأرقام

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