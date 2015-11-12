"Hespress" المغربية: "النصر" يبحث ضم اللاعب "يونس بلهندة"

كشفت تقارير صحفية مغربية، النقاب عن رغبة مسؤولي نادي النصر في ضم اللاعب المغربي يونس بلهندة، نجم غلطة سراي الحالي، ليكمل العالمي مثلثه الهجومي مع: عبدالرزاق حمدالله، ونور الدين امرابط.



وبحسب ما نقلت صحيفة هسبريس؛ فإن النادي التركي ردّ على رغبة مسيرو النصر بالتعاقد مع اللاعب بوضع سعر له يصل لنحو 10 ملايين يورو.



وترغب إدارة النادي التركي في التخلص من اللاعب بسبب مشاكله الحالية مع الإدارة وجماهير فريقه.



يذكر أن الاتحاد كان يبحث ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، لكن المقابل المادي الذي طلبه مسؤولو غلطة سراي قد عرقل الصفقة.