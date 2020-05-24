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مدني عرعر يفك احتجاز امرأتين و4 أطفال عقب حريق شبّ بمنزلهم

النيران اندلعت بشقة في عمارة سكنية بسبب سقوط مدخنة كهربائية

تمكّنت فرق الدفاع المدني في عرعر من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية وفك احتجاز 7 أشخاص.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد #الدفاع_المدني بـ #عرعر حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي النسيم بسبب سقوط مدخنة كهربائية، نتج عنه احتجاز امرأتين وأربعة أطفال وعاملة منزلية تم إخراجهم وإخلاء العمارة دون إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني عرعر يفك احتجاز امرأتين و4 أطفال عقب حريق شبّ بمنزلهم
سبق

تمكّنت فرق الدفاع المدني في عرعر من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية وفك احتجاز 7 أشخاص.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد #الدفاع_المدني بـ #عرعر حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي النسيم بسبب سقوط مدخنة كهربائية، نتج عنه احتجاز امرأتين وأربعة أطفال وعاملة منزلية تم إخراجهم وإخلاء العمارة دون إصابات ولله الحمد.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
08:36 AM

مدني عرعر يفك احتجاز امرأتين و4 أطفال عقب حريق شبّ بمنزلهم

النيران اندلعت بشقة في عمارة سكنية بسبب سقوط مدخنة كهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,228

تمكّنت فرق الدفاع المدني في عرعر من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية وفك احتجاز 7 أشخاص.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد #الدفاع_المدني بـ #عرعر حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي النسيم بسبب سقوط مدخنة كهربائية، نتج عنه احتجاز امرأتين وأربعة أطفال وعاملة منزلية تم إخراجهم وإخلاء العمارة دون إصابات ولله الحمد.

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