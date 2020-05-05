ألمانيا: 685 إصابة جديدة بكورونا و139 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية في ألمانيا.
وبحسب البيانات، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685، إلى 163860 إصابة، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 139، إلى 6831.
وسُجّل أكبر عدد من الإصابات في بافاريا - 43162، وشمال الراين- وستفاليا - 33728، وبادن-فورتمبيرغ - 32482، وفي برلين تم تسجيل 6042 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، نية الحكومة الألمانية تمديد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو الجاري.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا: 685 إصابة جديدة بكورونا و139 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-05
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية في ألمانيا.
وبحسب البيانات، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685، إلى 163860 إصابة، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 139، إلى 6831.
وسُجّل أكبر عدد من الإصابات في بافاريا - 43162، وشمال الراين- وستفاليا - 33728، وبادن-فورتمبيرغ - 32482، وفي برلين تم تسجيل 6042 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، نية الحكومة الألمانية تمديد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو الجاري.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:24 AM
ألمانيا: 685 إصابة جديدة بكورونا و139 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية في ألمانيا.
وبحسب البيانات، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685، إلى 163860 إصابة، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 139، إلى 6831.
وسُجّل أكبر عدد من الإصابات في بافاريا - 43162، وشمال الراين- وستفاليا - 33728، وبادن-فورتمبيرغ - 32482، وفي برلين تم تسجيل 6042 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، نية الحكومة الألمانية تمديد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو الجاري.