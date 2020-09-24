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"الشؤون الإسلامية" بتبوك تتوشح بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني

أقسام وأروقة الفرع وإداراته تَزينت بالأعلام والإضاءات واللوحات

تَوَشح مبنى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، باللون الأخضر، وتزين بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

واستكمل فرع الوزارة استعداداته هذا العام بوقت مبكر؛ للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية؛ حيث تزينت أقسام وأروقة فرع الوزارة وإداراته الست بالأعلام والإضاءات واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يُذكر أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك؛ تزامنًا مع ذكرى وطنية غالية تحمل في طياتها تاريخًا حافلًا ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة، التي توحدت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت منارة خير، ودولة أمن وأمان للمواطن والمقيم.

وتَضَمّن احتفال الفرع العديدَ من الفعاليات التي تعكس صور التلاحم والتكاتف والفخر والولاء والانتماء بمشاركة الموظفين؛ حيث وُزعت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة ضمن بروتوكولات صحية موسعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فيما سطر منسوبو الفرع أجمل المشاعر والدعوات الخالصة للوطن والقيادة الحكيمة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" بتبوك تتوشح بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني
سبق

تَوَشح مبنى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، باللون الأخضر، وتزين بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

واستكمل فرع الوزارة استعداداته هذا العام بوقت مبكر؛ للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية؛ حيث تزينت أقسام وأروقة فرع الوزارة وإداراته الست بالأعلام والإضاءات واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يُذكر أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك؛ تزامنًا مع ذكرى وطنية غالية تحمل في طياتها تاريخًا حافلًا ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة، التي توحدت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت منارة خير، ودولة أمن وأمان للمواطن والمقيم.

وتَضَمّن احتفال الفرع العديدَ من الفعاليات التي تعكس صور التلاحم والتكاتف والفخر والولاء والانتماء بمشاركة الموظفين؛ حيث وُزعت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة ضمن بروتوكولات صحية موسعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فيما سطر منسوبو الفرع أجمل المشاعر والدعوات الخالصة للوطن والقيادة الحكيمة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
01:14 PM

"الشؤون الإسلامية" بتبوك تتوشح بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني

أقسام وأروقة الفرع وإداراته تَزينت بالأعلام والإضاءات واللوحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تَوَشح مبنى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، باللون الأخضر، وتزين بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

واستكمل فرع الوزارة استعداداته هذا العام بوقت مبكر؛ للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية؛ حيث تزينت أقسام وأروقة فرع الوزارة وإداراته الست بالأعلام والإضاءات واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يُذكر أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك؛ تزامنًا مع ذكرى وطنية غالية تحمل في طياتها تاريخًا حافلًا ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة، التي توحدت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت منارة خير، ودولة أمن وأمان للمواطن والمقيم.

وتَضَمّن احتفال الفرع العديدَ من الفعاليات التي تعكس صور التلاحم والتكاتف والفخر والولاء والانتماء بمشاركة الموظفين؛ حيث وُزعت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة ضمن بروتوكولات صحية موسعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فيما سطر منسوبو الفرع أجمل المشاعر والدعوات الخالصة للوطن والقيادة الحكيمة.

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