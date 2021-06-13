شاهد.. "روبوت الفتوى" يخطف أنظار زوار جناح الإسلامية بمعرض مشروعات مكة

وسط إشادات من الجمهور وكبار المسؤولين بجهود الوزارة الدعوية عبر التقنية

يعرض جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت قبة جدة بمعرض مشروعات مكة المكرمة الرقمية عبر الشاشات الرقمية، لزوار المعرض، مشروع خدمة «روبوت الفتوى الآلي» الذي أطلقته الوزارة -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- قبل عامين؛ لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، في إطار جهودها الدعوية والإرشادية عبر التقنية الحديثة، التي تسعى من خلالها لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.

واستمع زوار المعرض لمشرفي الجناح عن هذه الخدمة التي تقدّمها الإسلامية عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

ويعمل «الروبوت» عبر جهاز تحكم عن بُعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الحجاج والمعتمرين في مقر تواجدهم بمساجد المشاعر المقدسة، كما أطلقت الوزارة جهازًا بنفس المواصفات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، إيمانًا منها بأهمية خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا.

يشار إلى أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار مواكبة وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج التحول الرقمي وبما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكل الحجاج وفق أعلى معايير الجودة تحقيقًا لتطلعات القيادة.

من جهتهم، أشاد عدد من زوار معرض مشروعات مكة الرقمي بإطلاق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، "روبوت الفتوى الآلي"، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن.

وأكد مدير مدرسة العاصمة النموذجية بمكة المكرمة مشهور عون الجودي، أن ربط الإفتاء بالتواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل والمفتين عبر جهاز الروبوت؛ فكرة نوعية تحقق التواصل مع المستفيدين وهي فكرة رائدة تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وتحسب لوزارة الشؤون الإسلامية.

ومن جانبه، قال رئيس مصنع عالم التدوير الإبداعي المهندس مصطفى محمد سواس: إن هذه الخدمة مبادرة حديثة لمواكبة العصر الحديث والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي يتوافق مع التطور الكبير في عالم التقنية الذي تشهده المملكة.

وقال المواطن نبيل نجدي: استمعت من مشرفي جناح "الإسلامية" لشرح موجز عن خدمة الروبوت الآلي، التي أعتبرها خطوة موفقة وذكية لتقديم الإفتاء عبر هذا الجهاز الآلي الذي يذهب عند المستفيد بنفسه.

وأضاف "نجدي": إن الجميل في هذه الخدمة هو توفير لغات عالمية متعددة، تتيح للحجاج والمعتمرين الاستفادة، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه الجهود التي يفتخر بها كل مواطن سعودي.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها بمعرض مشروعات مكة المكرمة الرقمي الذي نفّذته إمارة المنطقة برعاية الأمير خالد الفيصل، وتتواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي، كما يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذي حرصوا على الحضور والاطلاع على مشاريع الوزارات المتنوعة بالمنطقة.