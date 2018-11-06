أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الرائد والتعاون ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، إلى وقتٍ لاحق لوجود أعمال صيانة في أرضية الملعب.

تأجيل مباراة الرائد والتعاون المقررة يوم الجمعة إلى وقتٍ لاحق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-06 أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الرائد والتعاون ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، إلى وقتٍ لاحق لوجود أعمال صيانة في أرضية الملعب.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 12:21 PM

تأجيل مباراة الرائد والتعاون المقررة يوم الجمعة إلى وقتٍ لاحق ضمن الجولة التاسعة .. لوجود أعمال صيانة في أرضية الملعب





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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الرائد والتعاون ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، إلى وقتٍ لاحق لوجود أعمال صيانة في أرضية الملعب.