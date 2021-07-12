النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق

غيوم على جيزان ونجران وعسير وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على جيزان، نجران، عسير؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة.

وتنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة، وطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على جيزان، نجران، عسير؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة.

وتنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة، وطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
08:17 AM

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق

غيوم على جيزان ونجران وعسير وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,258

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على جيزان، نجران، عسير؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة.

وتنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة، وطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,030
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,380
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,779

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة