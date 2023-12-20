"الحصيني": الموجة الباردة تمتد ٤ أيام.. وحالة ماطرة مقبلة على "الغربية"

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تستمر الموجة الباردة التي تؤثر في أجواء السعودية حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم يعقبها اعتدال للأجواء نهارًا وبرودة ليلاً.

وأضاف: "قد تشهد درجات الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل ارتفاعًا متوقعًا من 5 إلى 7 درجات عما كانت عليه اليوم الجمعة".

كما توقع "الحصيني" أن تكون هناك حالة ممطرة يوم الأحد على أجزاء من وسط المنطقة الغربية، وكذلك جنوبها.