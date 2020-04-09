النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"راب" يحذّر: بريطانيا لم تصل إلى ذروة انتشار "كورونا" بعد

من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق

حذر وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم (الخميس)، من أن بريطانيا لم تصل بعدُ إلى ذروة وباء فيروس كورونا، من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وأوضح "راب" للصحفيين، أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وذكر الوزير الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ أنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"راب" يحذّر: بريطانيا لم تصل إلى ذروة انتشار "كورونا" بعد
سبق

حذر وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم (الخميس)، من أن بريطانيا لم تصل بعدُ إلى ذروة وباء فيروس كورونا، من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وأوضح "راب" للصحفيين، أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وذكر الوزير الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ أنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:57 PM

"راب" يحذّر: بريطانيا لم تصل إلى ذروة انتشار "كورونا" بعد

من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,611

حذر وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم (الخميس)، من أن بريطانيا لم تصل بعدُ إلى ذروة وباء فيروس كورونا، من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وأوضح "راب" للصحفيين، أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وذكر الوزير الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ أنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,170
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,819
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,094

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة