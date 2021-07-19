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القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

وجّهت لهم برقيات شكر جوابية.. تضمّنت التقدير والتمنيات الطيبة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

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القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
07:52 PM

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

وجّهت لهم برقيات شكر جوابية.. تضمّنت التقدير والتمنيات الطيبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

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