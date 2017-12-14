بالصور .. بين الانطلاق والملواح "الصقور" تسابق الزمن في بطولة الملك عبدالعزيز
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-13
عبدالله النحيط
رصدت عدسة "سبق" صباح أمس الخميس منافسات سباق السرعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنادي الصقور شمال العاصمة الرياض.
وشهد الشوط الأول منافسة كبيرة بين الملاك الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وتبعها شوط خاص بالملاك الدوليين لطيور الجير بيور "قرناس".
ثم انطلقت أشواط المحترفين الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وطيور الجير بيور "قرناس"، لمسافة 400 متر بين منطقة الانطلاق ومنطقة الملواح.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
12:20 AM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:47 PM
بالصور .. بين الانطلاق والملواح "الصقور" تسابق الزمن في بطولة الملك عبدالعزيز
ملاك دوليون ومحترفون وأجواء مليئة بالحماس يشهدها المهرجان
عبدالله النحيط
رصدت عدسة "سبق" صباح أمس الخميس منافسات سباق السرعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنادي الصقور شمال العاصمة الرياض.
وشهد الشوط الأول منافسة كبيرة بين الملاك الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وتبعها شوط خاص بالملاك الدوليين لطيور الجير بيور "قرناس".
ثم انطلقت أشواط المحترفين الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وطيور الجير بيور "قرناس"، لمسافة 400 متر بين منطقة الانطلاق ومنطقة الملواح.