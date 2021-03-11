التدريب التقني يعتمد تحديث ضوابط مكافأة التفوق العلمي للمتدربين والمتدربات

مدير المتدربين: جاءت للتحفيز على التميز والتفوق خلال فترة التدريب وعلى فئتين

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الضوابط الجديدة لصرف مكافأة التفوق العلمي للمتدربين المتفوقين في جميع الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز المتدربين والمتدربات.

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بركات أن تطوير شروط استحقاق المكافأة جاءت لتحفيز المتدربين والمتدربات على التميز والتفوق خلال فترة التدريب، مبينًا أن شروط استحقاق المكافأة جاءت على فئتين، الأولى تُمنح للمتدرب الذي أنهى متطلبات التخرج، وتتضمن مبلغ 2000 ريال وشهادة تفوق، والفئة الثانية تُمنح للمتدرب المتفوق في الفصل التدريبي وأثناء مراحل التدريب وتتضمن مكافأة مالية 1000 ريال.

وأضاف أن الفئتين تشترطان تحقيق المتدرب معدلًا تراكميًّا لا يقل عن 4.75 من 5، وأن يكون سعوديًّا أو من في حكمه، وألا يكون قد حُرم أو رسب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية مسجلة في نظام المنشآت التدريبية، وألا يكون موظفًا، كما يشترط أن يكون من المنتظمين في الفترة الصباحية، وألا يكون لديه انسحاب أو طي قيد خلال فترة تدريبة، إضافة إلى شرط يخص الفئة التي يصرف لها مكافأة التفوق الفصلية وهي ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة له في الفصل التدريبي عن 16 ساعة؛ لضمان تحقيق جودة سير المتدرب في الخطة التدريبية؛ على أن تُصرف لهم ابتداءً من المستوى التدريبي الثاني للمتدرب ولمرة واحدة؛ مؤكدًا أنه سيتم بدء الصرف اعتبارًا من مطلع العام التدريبي 1443هـ.

يُذكر أن المؤسسة العامة تقوم بحصر المتفوقين في كل فصل تدريبي من كل عام في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين؛ لمنحهم مكافأة التفوق العلمي، علمًا بأنه عدد المتدربين المصروفة لهم مكافأة التفوق العلمي للعام الماضي 1440/ 1441هـ، بلغ 1676 متدربًا ومتدربة.