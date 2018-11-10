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طقس السبت .. أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

"الأرصاد": تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح على الشرقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية (من متوسطة إلى غزيرة) تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف)، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها)، في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وعلى شمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس السبت .. أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على هذه المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية (من متوسطة إلى غزيرة) تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف)، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها)، في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وعلى شمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:18 AM

طقس السبت .. أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

"الأرصاد": تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح على الشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية (من متوسطة إلى غزيرة) تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف)، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها)، في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وعلى شمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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