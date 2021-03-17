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"الثقافة" تُطلق ورش "منصّات" لفنون الخط العربي

لخدمة فن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق ورش عمل للخط العربي يوم 28 مارس 2021م القادم، بتنظيم من مركز "منصّات" للتدريب أحد المشروعات الفائزة بدعم وزارة الثقافة عام 2020م.

وتأتي الورش ضمن أنشطة مبادرة "عام الخط العربي" بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى خدمة فن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الورش التي تستمر حتى نهاية العام 2021م، مُتاح للجميع من خلال المنصة الإلكترونية manasaat.com، ويتخللها إقامة 30 ورشة تدريبية، منها 16 ورشة افتراضية، و14 ورشة تدريبية حضورية في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الأحساء، تبوك، حائل، الخبر، جازان، بريدة، الباحة، أبها، نجران) وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتناول الورش أساسيات خط الرقعة، وخط النسخ، وتحسين الخط بالقلم العادي، إلى جانب برنامج تدريبي في الرياض للمتفوقين في خط النسخ والرقعة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2021م، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة المتمثلة في جلسات حوارية مع أمهر الخطاطين، وزيارة لمحلات أدوات الخط والتعرف على تفاصيلها، والمعارض الشخصية للخطاطين في الرياض.

وتستهدف ورش عمل عام الخط العربي النشء من عمر 12 إلى 15 عاماً، والبالغين ممن تجازوا سن الـ 16 عاماً؛ وذلك بهدف نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء من خلال 300 طفل وطفلة على تاريخ الخط العربي ونشأته وأساسيات خطي النسخ والرقعة وتحسين الخط بالقلم العادي، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى الأفراد البالغين من خلال تدريب 300 فرد.

يُذكر أن المبادرة تأتي في سياق الأنشطة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن مبادرة "عام الخط العربي"؛ بهدف إبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته، وتقديم المملكة كحاضنة وراعية له، ورائدة في دعمه، بالإضافة إلى نشر ثقافة استخدامه بين النشء، وتحفيز ممارساته على مستوى المؤسسات والأفراد.

وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تُطلق ورش "منصّات" لفنون الخط العربي
سبق

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق ورش عمل للخط العربي يوم 28 مارس 2021م القادم، بتنظيم من مركز "منصّات" للتدريب أحد المشروعات الفائزة بدعم وزارة الثقافة عام 2020م.

وتأتي الورش ضمن أنشطة مبادرة "عام الخط العربي" بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى خدمة فن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الورش التي تستمر حتى نهاية العام 2021م، مُتاح للجميع من خلال المنصة الإلكترونية manasaat.com، ويتخللها إقامة 30 ورشة تدريبية، منها 16 ورشة افتراضية، و14 ورشة تدريبية حضورية في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الأحساء، تبوك، حائل، الخبر، جازان، بريدة، الباحة، أبها، نجران) وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتناول الورش أساسيات خط الرقعة، وخط النسخ، وتحسين الخط بالقلم العادي، إلى جانب برنامج تدريبي في الرياض للمتفوقين في خط النسخ والرقعة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2021م، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة المتمثلة في جلسات حوارية مع أمهر الخطاطين، وزيارة لمحلات أدوات الخط والتعرف على تفاصيلها، والمعارض الشخصية للخطاطين في الرياض.

وتستهدف ورش عمل عام الخط العربي النشء من عمر 12 إلى 15 عاماً، والبالغين ممن تجازوا سن الـ 16 عاماً؛ وذلك بهدف نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء من خلال 300 طفل وطفلة على تاريخ الخط العربي ونشأته وأساسيات خطي النسخ والرقعة وتحسين الخط بالقلم العادي، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى الأفراد البالغين من خلال تدريب 300 فرد.

يُذكر أن المبادرة تأتي في سياق الأنشطة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن مبادرة "عام الخط العربي"؛ بهدف إبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته، وتقديم المملكة كحاضنة وراعية له، ورائدة في دعمه، بالإضافة إلى نشر ثقافة استخدامه بين النشء، وتحفيز ممارساته على مستوى المؤسسات والأفراد.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
02:31 PM

"الثقافة" تُطلق ورش "منصّات" لفنون الخط العربي

لخدمة فن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق ورش عمل للخط العربي يوم 28 مارس 2021م القادم، بتنظيم من مركز "منصّات" للتدريب أحد المشروعات الفائزة بدعم وزارة الثقافة عام 2020م.

وتأتي الورش ضمن أنشطة مبادرة "عام الخط العربي" بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى خدمة فن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الورش التي تستمر حتى نهاية العام 2021م، مُتاح للجميع من خلال المنصة الإلكترونية manasaat.com، ويتخللها إقامة 30 ورشة تدريبية، منها 16 ورشة افتراضية، و14 ورشة تدريبية حضورية في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الأحساء، تبوك، حائل، الخبر، جازان، بريدة، الباحة، أبها، نجران) وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتناول الورش أساسيات خط الرقعة، وخط النسخ، وتحسين الخط بالقلم العادي، إلى جانب برنامج تدريبي في الرياض للمتفوقين في خط النسخ والرقعة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2021م، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة المتمثلة في جلسات حوارية مع أمهر الخطاطين، وزيارة لمحلات أدوات الخط والتعرف على تفاصيلها، والمعارض الشخصية للخطاطين في الرياض.

وتستهدف ورش عمل عام الخط العربي النشء من عمر 12 إلى 15 عاماً، والبالغين ممن تجازوا سن الـ 16 عاماً؛ وذلك بهدف نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء من خلال 300 طفل وطفلة على تاريخ الخط العربي ونشأته وأساسيات خطي النسخ والرقعة وتحسين الخط بالقلم العادي، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى الأفراد البالغين من خلال تدريب 300 فرد.

يُذكر أن المبادرة تأتي في سياق الأنشطة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن مبادرة "عام الخط العربي"؛ بهدف إبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته، وتقديم المملكة كحاضنة وراعية له، ورائدة في دعمه، بالإضافة إلى نشر ثقافة استخدامه بين النشء، وتحفيز ممارساته على مستوى المؤسسات والأفراد.

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