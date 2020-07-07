النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية باليمن.. علاج وماء وإصحاح بيئي

في إطار منظومة المشروعات التي تقدّمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب الشقيق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1541 مستفيداً، وعيادة التحصين 18 فرداً، وعيادة الجراحة والتضميد 229 فرداً، وقسم التوعية والتثقيف 715 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مريضاً، وقسم المصابين بالأوبئة 40 مصاباً، وقسم التغذية العلاجية 26 حالة، كما أجري الفحص المخبري لـ 1907 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 1926 مريضاً.

من ناحية ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 479.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 290.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5600 فرد.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 357.000 لتر مياه صحية للخزانات، و413.000 لتر مياه للاستخدام، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من جهة أخرى، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 455 مستفيداً، وقسم الباطنية 293 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 81 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 277 مصاباً، وقسم التوعية والتثقيف 1،117 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 47 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 24 حالة، وقسم العيادات المتنقلة 105 أفراد، وقسم الولادة حالتين اثنتين، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 434 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1199 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 613 فرداً.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة الحديدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية باليمن.. علاج وماء وإصحاح بيئي
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1541 مستفيداً، وعيادة التحصين 18 فرداً، وعيادة الجراحة والتضميد 229 فرداً، وقسم التوعية والتثقيف 715 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مريضاً، وقسم المصابين بالأوبئة 40 مصاباً، وقسم التغذية العلاجية 26 حالة، كما أجري الفحص المخبري لـ 1907 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 1926 مريضاً.

من ناحية ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 479.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 290.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5600 فرد.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 357.000 لتر مياه صحية للخزانات، و413.000 لتر مياه للاستخدام، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من جهة أخرى، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 455 مستفيداً، وقسم الباطنية 293 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 81 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 277 مصاباً، وقسم التوعية والتثقيف 1،117 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 47 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 24 حالة، وقسم العيادات المتنقلة 105 أفراد، وقسم الولادة حالتين اثنتين، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 434 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1199 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 613 فرداً.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
02:31 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية باليمن.. علاج وماء وإصحاح بيئي

في إطار منظومة المشروعات التي تقدّمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب الشقيق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
150

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1541 مستفيداً، وعيادة التحصين 18 فرداً، وعيادة الجراحة والتضميد 229 فرداً، وقسم التوعية والتثقيف 715 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مريضاً، وقسم المصابين بالأوبئة 40 مصاباً، وقسم التغذية العلاجية 26 حالة، كما أجري الفحص المخبري لـ 1907 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 1926 مريضاً.

من ناحية ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 479.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 290.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5600 فرد.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 357.000 لتر مياه صحية للخزانات، و413.000 لتر مياه للاستخدام، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من جهة أخرى، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 455 مستفيداً، وقسم الباطنية 293 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 81 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 277 مصاباً، وقسم التوعية والتثقيف 1،117 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 47 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 24 حالة، وقسم العيادات المتنقلة 105 أفراد، وقسم الولادة حالتين اثنتين، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 434 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1199 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 613 فرداً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,858
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,626
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,863

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة