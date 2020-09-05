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الأخضر الشاب يخسر مواجهة كرواتيا .. في افتتاح الدورة الودية الدولية

خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم من منتخب كرواتيا بنتيجة 3-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن افتتاحية مشاركة "الأخضر" في الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وافتتح منتخب كرواتيا التسجيل من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 19 من مجريات الشوط الأول، ليحرز خليل العبسي هدف التعديل في الدقيقة 36، وفي مطلع الشوط الثاني أضاف محمد مران الهدف الثاني للأخضر، أعقبه تسجيل منتخب كرواتيا لهدفين في الدقيقة 57، و70، وسجل هزاع الغامدي هدف التعديل لمصلحة الأخضر في الدقيقة 77، وخلال الدقيقة 83 من عمر المباراة أحرز منتخب كرواتيا الهدف الرابع.

ويلاقي الأخضر السعودي تحت 19 عامًا ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا يوم الثلاثاء المقبل منتخب بلغاريا، على أن يختتم مشاركته في الدورة بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يخسر مواجهة كرواتيا .. في افتتاح الدورة الودية الدولية
سبق

خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم من منتخب كرواتيا بنتيجة 3-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن افتتاحية مشاركة "الأخضر" في الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وافتتح منتخب كرواتيا التسجيل من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 19 من مجريات الشوط الأول، ليحرز خليل العبسي هدف التعديل في الدقيقة 36، وفي مطلع الشوط الثاني أضاف محمد مران الهدف الثاني للأخضر، أعقبه تسجيل منتخب كرواتيا لهدفين في الدقيقة 57، و70، وسجل هزاع الغامدي هدف التعديل لمصلحة الأخضر في الدقيقة 77، وخلال الدقيقة 83 من عمر المباراة أحرز منتخب كرواتيا الهدف الرابع.

ويلاقي الأخضر السعودي تحت 19 عامًا ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا يوم الثلاثاء المقبل منتخب بلغاريا، على أن يختتم مشاركته في الدورة بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:38 PM

الأخضر الشاب يخسر مواجهة كرواتيا .. في افتتاح الدورة الودية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم من منتخب كرواتيا بنتيجة 3-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن افتتاحية مشاركة "الأخضر" في الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وافتتح منتخب كرواتيا التسجيل من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 19 من مجريات الشوط الأول، ليحرز خليل العبسي هدف التعديل في الدقيقة 36، وفي مطلع الشوط الثاني أضاف محمد مران الهدف الثاني للأخضر، أعقبه تسجيل منتخب كرواتيا لهدفين في الدقيقة 57، و70، وسجل هزاع الغامدي هدف التعديل لمصلحة الأخضر في الدقيقة 77، وخلال الدقيقة 83 من عمر المباراة أحرز منتخب كرواتيا الهدف الرابع.

ويلاقي الأخضر السعودي تحت 19 عامًا ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا يوم الثلاثاء المقبل منتخب بلغاريا، على أن يختتم مشاركته في الدورة بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

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