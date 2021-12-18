"التعليم": تأجيل تطبيق لائحة الوظائف خدَم جميع مَن يشغل الدرجة الخامسة

قالت: نسختها الجديدة تسكن المشرفين والمؤهلات العليا على رتبة "معلم متقدم"

أكدت وزارة التعليم أن تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، خدَم جميع مَن يشغَل الدرجة الخامسة في جميع المستويات، بحصولهم على القفزة (علاوة مضاعفة).

وأشارت إلى "تسكين جميع المشرفين التربويين على رتبة (معلم متقدم) ممن هم على المستوى السادس، أو الخامس أو الرابع"، و"تسكين مَن حصل على مؤهل ماجستير أو دكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث على رتبة (معلم متقدم)".

وأوضحت الوزارة في تغريدة مصورة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أمس، عن أبرز التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية التي سعت لتحقيقها بتعاون كبير من وزارة الخدمة المدنية، بأن "مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف لا تقل عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية".

ولفتت وزارة التعليم إلى أن اللائحة المعدلة أتاحت الفرصة للمعلمين ممن هم دون المؤهل الجامعي، لإمكانية الترقية إلى رتبة "معلم ممارس" بعد استيفائهم لشروط الترقية، واستثناء مَن هم على رتبة "مساعد معلم" من الرخصة المهنية، كما يمكن للمعلم الانتقال من رتبة إلى أخرى عن طريق الترقية؛ من خلال إمضاء المدة الزمنية اللازمة، والحصول على الرخصة المهنية، وتحقيق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني.

يُذكر أن لائحة الوظائف التعليمية في نسختها الجديدة؛ سيتم تطبيقها بعد 7 أشهر في 10 ذي القعدة القادم، الموافق 1 يوليو من العام 2020م؛ وذلك بدلًا من الموعد المقرر بتاريخ 26ربيع الآخر الجاري الموافق 23 ديسمبر؛ وذلك بعد أن تم تأجيلها بناء على طلب وزارة التعليم؛ بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة، دون أي تأثير سلبي في سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

وتعتبر لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، نقطة تحوّل مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة؛ من خلال ما تَضَمّنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز بناءً على الأداء، كما تضع اللائحة نُصب عينها وضمن أهدافها، تطوير المعلم من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، لدعم مساره المهني المتمثل في الترقية إلى رتب أعلى.