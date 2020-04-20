وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

حالة أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-20 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 10:51 AM

حالة أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 8 مساءً تنبيه "الأرصاد": تشمل الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.