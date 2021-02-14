النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهب إلى خارج المملكة

خالد عبدالرحمن يعلّق على "زفاف الناقة": ‏إذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلاً

قال في مقطع فيديو: يجب على الشخص أن يُحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء

علّق الفنان خالد عبدالرحمن على بطاقة الدعوة المتداولة التي يظهر فيها إحياؤه زفاف فحل على منقية.

وقال "خالد عبدالرحمن" خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على "تويتر": شرّ البلية ما يُضحك، وصلتني بطاقة دعوة مكتوب عليها حضور حفل زفاف فحل على منقية، ولكن للأسف المأساة في الأمر أن هناك ناساً يصدقون، الله أنعم علينا بعقول تميز الصح من الخطأ والمعقول من اللامعقول، فإذا كان الناشر غير سوي، فيجب أن يكون المتصفح عاقلاً.

وأضاف: "ليس كل شيء يطيح بين يديك تصدقه، وعلى الأقل إذا كان عندك شك في المصداقية احتفظ به لنفسك، حتى لا يتضح فيما بعد أن الأمر غير صحيح، وتظهر على ما تكلمت به وتتفشل".

وأضاف: "يجب على الشخص أن يُحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء، وللأسف أن هناك ناس صدقوا وقدر ما ضحكت، إلا أنني انزعجت من التعليقات السلبية، ووجدت ناس معلقين تعليق سلبي جداً في شخصي".

وختم الفنان خالد عبدالرحمن بقوله: "يا جماعة الخير أنا متأكد أنه طالما مُنحت القدرة أنك تمسك جهاز وتدخل على موقع وتتصفح وتعلق، عندك لسان عاقل وراشد وسوي، فكيف يبدر منك هذا التعليق السلبي، يا ناس حكموا عقولكم، فيجب على الواحد قبل أن يدلي بدلوه يتأكد من المصدر هل يعقل أم لا يعقل.. الله يعينا وإياكم على فعل الصواب".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية بطاقة دعوة زفاف "فحل" على "منقية"، مدّعين أن الزفاف يحييه الفنان خالد عبدالرحمن، وهو ما نفاه جملةً وتفصيلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خالد عبدالرحمن يعلّق على "زفاف الناقة": ‏إذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلاً
سبق

علّق الفنان خالد عبدالرحمن على بطاقة الدعوة المتداولة التي يظهر فيها إحياؤه زفاف فحل على منقية.

وقال "خالد عبدالرحمن" خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على "تويتر": شرّ البلية ما يُضحك، وصلتني بطاقة دعوة مكتوب عليها حضور حفل زفاف فحل على منقية، ولكن للأسف المأساة في الأمر أن هناك ناساً يصدقون، الله أنعم علينا بعقول تميز الصح من الخطأ والمعقول من اللامعقول، فإذا كان الناشر غير سوي، فيجب أن يكون المتصفح عاقلاً.

وأضاف: "ليس كل شيء يطيح بين يديك تصدقه، وعلى الأقل إذا كان عندك شك في المصداقية احتفظ به لنفسك، حتى لا يتضح فيما بعد أن الأمر غير صحيح، وتظهر على ما تكلمت به وتتفشل".

وأضاف: "يجب على الشخص أن يُحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء، وللأسف أن هناك ناس صدقوا وقدر ما ضحكت، إلا أنني انزعجت من التعليقات السلبية، ووجدت ناس معلقين تعليق سلبي جداً في شخصي".

وختم الفنان خالد عبدالرحمن بقوله: "يا جماعة الخير أنا متأكد أنه طالما مُنحت القدرة أنك تمسك جهاز وتدخل على موقع وتتصفح وتعلق، عندك لسان عاقل وراشد وسوي، فكيف يبدر منك هذا التعليق السلبي، يا ناس حكموا عقولكم، فيجب على الواحد قبل أن يدلي بدلوه يتأكد من المصدر هل يعقل أم لا يعقل.. الله يعينا وإياكم على فعل الصواب".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية بطاقة دعوة زفاف "فحل" على "منقية"، مدّعين أن الزفاف يحييه الفنان خالد عبدالرحمن، وهو ما نفاه جملةً وتفصيلاً.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
04:21 PM

خالد عبدالرحمن يعلّق على "زفاف الناقة": ‏إذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلاً

قال في مقطع فيديو: يجب على الشخص أن يُحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
14
11,739

علّق الفنان خالد عبدالرحمن على بطاقة الدعوة المتداولة التي يظهر فيها إحياؤه زفاف فحل على منقية.

وقال "خالد عبدالرحمن" خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على "تويتر": شرّ البلية ما يُضحك، وصلتني بطاقة دعوة مكتوب عليها حضور حفل زفاف فحل على منقية، ولكن للأسف المأساة في الأمر أن هناك ناساً يصدقون، الله أنعم علينا بعقول تميز الصح من الخطأ والمعقول من اللامعقول، فإذا كان الناشر غير سوي، فيجب أن يكون المتصفح عاقلاً.

وأضاف: "ليس كل شيء يطيح بين يديك تصدقه، وعلى الأقل إذا كان عندك شك في المصداقية احتفظ به لنفسك، حتى لا يتضح فيما بعد أن الأمر غير صحيح، وتظهر على ما تكلمت به وتتفشل".

وأضاف: "يجب على الشخص أن يُحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء، وللأسف أن هناك ناس صدقوا وقدر ما ضحكت، إلا أنني انزعجت من التعليقات السلبية، ووجدت ناس معلقين تعليق سلبي جداً في شخصي".

وختم الفنان خالد عبدالرحمن بقوله: "يا جماعة الخير أنا متأكد أنه طالما مُنحت القدرة أنك تمسك جهاز وتدخل على موقع وتتصفح وتعلق، عندك لسان عاقل وراشد وسوي، فكيف يبدر منك هذا التعليق السلبي، يا ناس حكموا عقولكم، فيجب على الواحد قبل أن يدلي بدلوه يتأكد من المصدر هل يعقل أم لا يعقل.. الله يعينا وإياكم على فعل الصواب".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية بطاقة دعوة زفاف "فحل" على "منقية"، مدّعين أن الزفاف يحييه الفنان خالد عبدالرحمن، وهو ما نفاه جملةً وتفصيلاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,781
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة