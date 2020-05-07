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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

"سبق" تسأل متحدث الداخلية: هل سيتم تخفيف إجراءات منع التجول والاكتفاء بالتشديد على منع التجمعات؟

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن التزام المجتمع بالتعليمات الوقائية سيكون بداية عودة الحياة لطبيعتها.

وقال رداً على استفسار "سبق" بشأن إمكانية تخفيف إجراءات منع التجول والاكتفاء بالتشديد على منع التجمعات: "ذلك يعود لما يتم رصده من قبل الجهات المعنية، الجهات الصحية واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، هي عوامل مرتبطة ببعضها، متى ما التزمنا بالتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية كل فيما يخصه مواطن أو مقيم، التزامنا بالتعليمات بداية عودة الحياة لطبيعتها".

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"سبق" تسأل متحدث الداخلية: هل سيتم تخفيف إجراءات منع التجول والاكتفاء بالتشديد على منع التجمعات؟
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن التزام المجتمع بالتعليمات الوقائية سيكون بداية عودة الحياة لطبيعتها.

وقال رداً على استفسار "سبق" بشأن إمكانية تخفيف إجراءات منع التجول والاكتفاء بالتشديد على منع التجمعات: "ذلك يعود لما يتم رصده من قبل الجهات المعنية، الجهات الصحية واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، هي عوامل مرتبطة ببعضها، متى ما التزمنا بالتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية كل فيما يخصه مواطن أو مقيم، التزامنا بالتعليمات بداية عودة الحياة لطبيعتها".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:01 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:22 PM

"سبق" تسأل متحدث الداخلية: هل سيتم تخفيف إجراءات منع التجول والاكتفاء بالتشديد على منع التجمعات؟

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,544

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن التزام المجتمع بالتعليمات الوقائية سيكون بداية عودة الحياة لطبيعتها.

وقال رداً على استفسار "سبق" بشأن إمكانية تخفيف إجراءات منع التجول والاكتفاء بالتشديد على منع التجمعات: "ذلك يعود لما يتم رصده من قبل الجهات المعنية، الجهات الصحية واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، هي عوامل مرتبطة ببعضها، متى ما التزمنا بالتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية كل فيما يخصه مواطن أو مقيم، التزامنا بالتعليمات بداية عودة الحياة لطبيعتها".

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