وفاة أسكتلندي بعد فوزه بـ 161 مليون جنيه إسترليني وإعلان نيته الانفصال عن زوجته

أصبحا ضمن قائمة أغنى الأزواج

توفي المواطن الاسكتلندي كولين وير (71 عاماً) صاحب أكبر جائزة يناصيب أوروبية فاز بها عام 2011، وبلغت قيمتها 161 مليون جنيه إسترليني، بعد أشهر من إعلانه أنه سينفصل عن زوجته.

وكان "وير" قد أعلن قبل أشهر أنه سينفصل عن زوجته "كريس" بعد زواج استمر منذ 38 عاماً، حيث أصبح الزوجان بين عشية وضحاها ضمن قائمة أغنى الأزواج في أسكتلندا، بعد أن ربحا الجائزة الأوروبية.

وكان "وير" يبلغ من العمر 63 عامًا وقت فوزه بالجائزة الكبرى، ويعمل كمصور تلفزيوني، فيما كانت زوجته تعمل ممرضة نفسية.

وكانت جائزتهما البالغة 161 مليون جنيه إسترليني، أكبر فوز للمملكة المتحدة حتى شهر أكتوبر من هذا العام، عندما حصل حامل تذاكر مجهول على الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 170 مليون جنيه إسترليني.