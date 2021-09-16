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مختبرات "الغذاء والدواء" تحلل 3.929 عينة خلال أغسطس

في مقدمتها "مياه الشرب ولحوم الدواجن والأقراص الدوائية"

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يزيد على 9.864 تحليلًا مخبريًّا على 3.929 عينة في مختبراتها خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

وتصدرت العينات التي شملها التحليل: مياه الشرب، ولحوم الدواجن، والأقراص والكبسولات الدوائية، والحقن والقفازات الطبية؛ كأكثر العينات التي شملها التحليل.

وذكرت "الغذاء والدواء" أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 3498 عينة أجري عليها 8148 تحليلًا مخبريًّا، شملت: (المياه المعبأة للشرب، واللحوم، والدواجن، والفواكه، والخضروات، وأغذية الأطفال، والعسل، والأغذية الخاصة بالطيور).

وتم استقبال 431 عينة من المستحضرات الدوائية والتجميلية أجري عليها 1716 تحليلًا مخبريًّا، تضمنت: (أقراصًا وكبسولات، وشرابًا، وبخاخات، ومستحضرات تجميل، وفيتامينات، ولقاحات، ومكملات غذائية)، وعدد 771 عينة من الأجهزة والمستلزمات الطبية أجري عليها 974 تحليلًا مخبريًّا، شملت الحقن والقفازات الطبية والعدسات اللاصقة وعدسات النظارات والنظارات الشمسية.

وتسعى "الهيئة" من خلال جميع مختبراتها إلى التأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات معمليًّا في المختبرات التابعة لها.

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مختبرات "الغذاء والدواء" تحلل 3.929 عينة خلال أغسطس
سبق

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يزيد على 9.864 تحليلًا مخبريًّا على 3.929 عينة في مختبراتها خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

وتصدرت العينات التي شملها التحليل: مياه الشرب، ولحوم الدواجن، والأقراص والكبسولات الدوائية، والحقن والقفازات الطبية؛ كأكثر العينات التي شملها التحليل.

وذكرت "الغذاء والدواء" أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 3498 عينة أجري عليها 8148 تحليلًا مخبريًّا، شملت: (المياه المعبأة للشرب، واللحوم، والدواجن، والفواكه، والخضروات، وأغذية الأطفال، والعسل، والأغذية الخاصة بالطيور).

وتم استقبال 431 عينة من المستحضرات الدوائية والتجميلية أجري عليها 1716 تحليلًا مخبريًّا، تضمنت: (أقراصًا وكبسولات، وشرابًا، وبخاخات، ومستحضرات تجميل، وفيتامينات، ولقاحات، ومكملات غذائية)، وعدد 771 عينة من الأجهزة والمستلزمات الطبية أجري عليها 974 تحليلًا مخبريًّا، شملت الحقن والقفازات الطبية والعدسات اللاصقة وعدسات النظارات والنظارات الشمسية.

وتسعى "الهيئة" من خلال جميع مختبراتها إلى التأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات معمليًّا في المختبرات التابعة لها.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
02:04 PM

مختبرات "الغذاء والدواء" تحلل 3.929 عينة خلال أغسطس

في مقدمتها "مياه الشرب ولحوم الدواجن والأقراص الدوائية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يزيد على 9.864 تحليلًا مخبريًّا على 3.929 عينة في مختبراتها خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

وتصدرت العينات التي شملها التحليل: مياه الشرب، ولحوم الدواجن، والأقراص والكبسولات الدوائية، والحقن والقفازات الطبية؛ كأكثر العينات التي شملها التحليل.

وذكرت "الغذاء والدواء" أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 3498 عينة أجري عليها 8148 تحليلًا مخبريًّا، شملت: (المياه المعبأة للشرب، واللحوم، والدواجن، والفواكه، والخضروات، وأغذية الأطفال، والعسل، والأغذية الخاصة بالطيور).

وتم استقبال 431 عينة من المستحضرات الدوائية والتجميلية أجري عليها 1716 تحليلًا مخبريًّا، تضمنت: (أقراصًا وكبسولات، وشرابًا، وبخاخات، ومستحضرات تجميل، وفيتامينات، ولقاحات، ومكملات غذائية)، وعدد 771 عينة من الأجهزة والمستلزمات الطبية أجري عليها 974 تحليلًا مخبريًّا، شملت الحقن والقفازات الطبية والعدسات اللاصقة وعدسات النظارات والنظارات الشمسية.

وتسعى "الهيئة" من خلال جميع مختبراتها إلى التأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات معمليًّا في المختبرات التابعة لها.

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