"مطار الرياض" عقب مداهمة "الأمطار": عالجنا الحالات ومَرافقُنا تعمل بشكلٍ طبيعي

أكد أن ما حدث لم يؤثر على سير العمل

أكد مطار الملك خالد الدولي بالرياض أن جميع مرافق المطار تعمل على نحو طبيعي، وتم معالجة الحالات الناجمة عن كثافة الأمطار بشكل سريع، ولم تؤثر على سير العمل داخل المطار.

وكانت "سبق" قد نشرت قبل قليل خبراً عن مداهمة مياه الأمطار لصالة القدوم رقم ٢ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها العاصمة، وسط تساؤلات عن ضعف متانة مبنى المطار وتسرّب مياه الأمطار بداخله، الأمر الذي دعا العاملين بتصريف تلك المياه بشكل عاجل، قبل أن تتسبب بحدوث انزلاقات أو سقوط للمُسافرين بالمطار.