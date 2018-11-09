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"مطار الرياض" عقب مداهمة "الأمطار": عالجنا الحالات ومَرافقُنا تعمل بشكلٍ طبيعي

أكد أن ما حدث لم يؤثر على سير العمل

أكد مطار الملك خالد الدولي بالرياض أن جميع مرافق المطار تعمل على نحو طبيعي، وتم معالجة الحالات الناجمة عن كثافة الأمطار بشكل سريع، ولم تؤثر على سير العمل داخل المطار.

وكانت "سبق" قد نشرت قبل قليل خبراً عن مداهمة مياه الأمطار لصالة القدوم رقم ٢ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها العاصمة، وسط تساؤلات عن ضعف متانة مبنى المطار وتسرّب مياه الأمطار بداخله، الأمر الذي دعا العاملين بتصريف تلك المياه بشكل عاجل، قبل أن تتسبب بحدوث انزلاقات أو سقوط للمُسافرين بالمطار.

شاهد.. "الأمطار" تداهم صالة القدوم بمطار الملك خالد بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطار الرياض" عقب مداهمة "الأمطار": عالجنا الحالات ومَرافقُنا تعمل بشكلٍ طبيعي
سبق

أكد مطار الملك خالد الدولي بالرياض أن جميع مرافق المطار تعمل على نحو طبيعي، وتم معالجة الحالات الناجمة عن كثافة الأمطار بشكل سريع، ولم تؤثر على سير العمل داخل المطار.

وكانت "سبق" قد نشرت قبل قليل خبراً عن مداهمة مياه الأمطار لصالة القدوم رقم ٢ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها العاصمة، وسط تساؤلات عن ضعف متانة مبنى المطار وتسرّب مياه الأمطار بداخله، الأمر الذي دعا العاملين بتصريف تلك المياه بشكل عاجل، قبل أن تتسبب بحدوث انزلاقات أو سقوط للمُسافرين بالمطار.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
11:29 PM

"مطار الرياض" عقب مداهمة "الأمطار": عالجنا الحالات ومَرافقُنا تعمل بشكلٍ طبيعي

أكد أن ما حدث لم يؤثر على سير العمل

A A A
عمر السبيعي - الرياض
2
5,800

أكد مطار الملك خالد الدولي بالرياض أن جميع مرافق المطار تعمل على نحو طبيعي، وتم معالجة الحالات الناجمة عن كثافة الأمطار بشكل سريع، ولم تؤثر على سير العمل داخل المطار.

وكانت "سبق" قد نشرت قبل قليل خبراً عن مداهمة مياه الأمطار لصالة القدوم رقم ٢ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها العاصمة، وسط تساؤلات عن ضعف متانة مبنى المطار وتسرّب مياه الأمطار بداخله، الأمر الذي دعا العاملين بتصريف تلك المياه بشكل عاجل، قبل أن تتسبب بحدوث انزلاقات أو سقوط للمُسافرين بالمطار.

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