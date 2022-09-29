النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة كرة القدم النسائية تجتمع افتراضيًّا مع أمين عام الاتحاد الدولي

بمشاركة أضواء العريفي ولمياء بن بهيّان

بحضور وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، عُقد اجتماعٌ افتراضي مع أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة ساموراي.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في كرة القدم النسائية السعودية خلال الفترة الماضية، والخُطَط المستقبلية التي تسعى الإدارة لتنفيذها، في الوقت الذي أشادت فيه "ساموراي" بالعمل الحالي للإدارة، كما شدّدت على دعم "فيفا" المستمرّ للاتحاد السعودي لكرة القدم في الارتقاء بكرة القدم النسائية، وتقديم كل سبُل الدعم الممكنة على الصعيد الفني والإداري لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

وقدّمت أضواء العريفي ولمياء بن بهيّان شكرهما لـ"ساموراي" على دعمها واهتمامها بكرة القدم النسائية بشكلٍ عام، وفي المملكة بشكلٍ خاص؛ إذ أشارت بهيّان إلى تواصل "ساموراي" وفريق عملها بشكل دوري لتقديم الدعم والتوجيه فيما يتعلّق بخطط الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.


وقد شهد الاجتماع حضور ساراي باريمان من إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عالية الرشيد مدير المنتخب الوطني للسيدات صالات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إدارة كرة القدم النسائية تجتمع افتراضيًّا مع أمين عام الاتحاد الدولي
سبق

بحضور وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، عُقد اجتماعٌ افتراضي مع أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة ساموراي.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في كرة القدم النسائية السعودية خلال الفترة الماضية، والخُطَط المستقبلية التي تسعى الإدارة لتنفيذها، في الوقت الذي أشادت فيه "ساموراي" بالعمل الحالي للإدارة، كما شدّدت على دعم "فيفا" المستمرّ للاتحاد السعودي لكرة القدم في الارتقاء بكرة القدم النسائية، وتقديم كل سبُل الدعم الممكنة على الصعيد الفني والإداري لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

وقدّمت أضواء العريفي ولمياء بن بهيّان شكرهما لـ"ساموراي" على دعمها واهتمامها بكرة القدم النسائية بشكلٍ عام، وفي المملكة بشكلٍ خاص؛ إذ أشارت بهيّان إلى تواصل "ساموراي" وفريق عملها بشكل دوري لتقديم الدعم والتوجيه فيما يتعلّق بخطط الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.


وقد شهد الاجتماع حضور ساراي باريمان من إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عالية الرشيد مدير المنتخب الوطني للسيدات صالات.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
09:31 PM

إدارة كرة القدم النسائية تجتمع افتراضيًّا مع أمين عام الاتحاد الدولي

بمشاركة أضواء العريفي ولمياء بن بهيّان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
277

بحضور وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، عُقد اجتماعٌ افتراضي مع أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة ساموراي.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في كرة القدم النسائية السعودية خلال الفترة الماضية، والخُطَط المستقبلية التي تسعى الإدارة لتنفيذها، في الوقت الذي أشادت فيه "ساموراي" بالعمل الحالي للإدارة، كما شدّدت على دعم "فيفا" المستمرّ للاتحاد السعودي لكرة القدم في الارتقاء بكرة القدم النسائية، وتقديم كل سبُل الدعم الممكنة على الصعيد الفني والإداري لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

وقدّمت أضواء العريفي ولمياء بن بهيّان شكرهما لـ"ساموراي" على دعمها واهتمامها بكرة القدم النسائية بشكلٍ عام، وفي المملكة بشكلٍ خاص؛ إذ أشارت بهيّان إلى تواصل "ساموراي" وفريق عملها بشكل دوري لتقديم الدعم والتوجيه فيما يتعلّق بخطط الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.


وقد شهد الاجتماع حضور ساراي باريمان من إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عالية الرشيد مدير المنتخب الوطني للسيدات صالات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة