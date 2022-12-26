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ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لنظامَي العمل والإقامة خلال أسبوع بحائل

"المطيري": العقوبات تصل للسجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال

أكّد المقدم خالد المطيري؛ قائد الحملة المشتركة للقطاعات الأمنية بمنطقة حائل، أن الحملة المعنية بضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر صفر لعام 1439هـ، مستمرة حتى وقتنا الحالي، مبيناً أنه خلال الفترة من 5 إلى 11 جُمادى الأولى 1443هـ، تم ضبط 15088 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود.

وأضاف "المطيري"؛ أن الحملة شاملة لكل المخالفات دون أي استثناء، موضحاً أن العقوبات المقررة لا تختص بالمخالفين أنفسهم فقط؛ بل تشمل كذلك كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثّ "المطيري"؛ الجميع، على ضرورة استشعار المسؤولية تجاه الوطن والإبلاغ عن المخالفين أو مَن يتستر عليهم من خلال مراكز العمليات الموحدة 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لنظامَي العمل والإقامة خلال أسبوع بحائل
سبق

أكّد المقدم خالد المطيري؛ قائد الحملة المشتركة للقطاعات الأمنية بمنطقة حائل، أن الحملة المعنية بضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر صفر لعام 1439هـ، مستمرة حتى وقتنا الحالي، مبيناً أنه خلال الفترة من 5 إلى 11 جُمادى الأولى 1443هـ، تم ضبط 15088 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود.

وأضاف "المطيري"؛ أن الحملة شاملة لكل المخالفات دون أي استثناء، موضحاً أن العقوبات المقررة لا تختص بالمخالفين أنفسهم فقط؛ بل تشمل كذلك كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثّ "المطيري"؛ الجميع، على ضرورة استشعار المسؤولية تجاه الوطن والإبلاغ عن المخالفين أو مَن يتستر عليهم من خلال مراكز العمليات الموحدة 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:21 PM

ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لنظامَي العمل والإقامة خلال أسبوع بحائل

"المطيري": العقوبات تصل للسجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال

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خالد السليمي - حائل
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أكّد المقدم خالد المطيري؛ قائد الحملة المشتركة للقطاعات الأمنية بمنطقة حائل، أن الحملة المعنية بضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر صفر لعام 1439هـ، مستمرة حتى وقتنا الحالي، مبيناً أنه خلال الفترة من 5 إلى 11 جُمادى الأولى 1443هـ، تم ضبط 15088 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود.

وأضاف "المطيري"؛ أن الحملة شاملة لكل المخالفات دون أي استثناء، موضحاً أن العقوبات المقررة لا تختص بالمخالفين أنفسهم فقط؛ بل تشمل كذلك كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثّ "المطيري"؛ الجميع، على ضرورة استشعار المسؤولية تجاه الوطن والإبلاغ عن المخالفين أو مَن يتستر عليهم من خلال مراكز العمليات الموحدة 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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