"الدوسري" إلى رتبة عقيد بشرطة الحوميات

صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير مخفر شرطة الحوميات التابع لعفيف، العقيد محمد علي محمد الدوسري، من رتبة مقدم إلى عقيد.
"سبق" تهنئ العقيد "الدوسري" بهذه المناسبة وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير مخفر شرطة الحوميات التابع لعفيف، العقيد محمد علي محمد الدوسري، من رتبة مقدم إلى عقيد.
"سبق" تهنئ العقيد "الدوسري" بهذه المناسبة وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير مخفر شرطة الحوميات التابع لعفيف، العقيد محمد علي محمد الدوسري، من رتبة مقدم إلى عقيد.
"سبق" تهنئ العقيد "الدوسري" بهذه المناسبة وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير مخفر شرطة الحوميات التابع لعفيف، العقيد محمد علي محمد الدوسري، من رتبة مقدم إلى عقيد.
"سبق" تهنئ العقيد "الدوسري" بهذه المناسبة وتتمنى له حياة عملية موفقة.