مدير مرور مكة يقلّد "السيالي" رتبته الجديد

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ في مكتبه رئيس رقباء مشعل خلف السيالي، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.