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مدير مرور مكة يقلّد "السيالي" رتبته الجديد

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ في مكتبه رئيس رقباء مشعل خلف السيالي، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.

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مدير مرور مكة يقلّد "السيالي" رتبته الجديد
سبق

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ في مكتبه رئيس رقباء مشعل خلف السيالي، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
11:17 PM

مدير مرور مكة يقلّد "السيالي" رتبته الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ في مكتبه رئيس رقباء مشعل خلف السيالي، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.

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