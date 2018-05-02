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كلية الاتصالات بالرياض تزف 224 خريجًا لسوق العمل

تخرَّج منها منذ إنشائها حتى الآن أكثر من 8000

احتفلت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض مساء اليوم على مسرح الكلية بتخريجها الدفعات الـ46 والـ47 والـ48 للعام التدريبي 1438-1439هـ، وذلك بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس عبدالرحمن المقبل، وعدد من منسوبي المؤسسة والكلية، وجمع كبير من أولياء أمور الخريجين.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة كلمة، رحب فيها بالجميع، ونوه بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للتدريب التقني والمهني، مبينًا أنه تخرج من الكلية منذ إنشائها حتى الآن أكثر من 8000 خريج.

وأضاف: تخرج في هذا العام التدريبي 224 خريجًا، منهم 34 خريجًا في درجة البكالوريوس في تخصص تقنية الشبكات والبرمجيات، يمثلون الدفعات الخامسة والسادسة والسابعة من البكالوريوس الصباحي، والدفعة الأولى من البكالوريوس المسائي، و190 خريجًا لدرجة الدبلوم في الاتصالات وفي تخصص الشبكات والبرمجيات وإدارة أنظمة الشبكات والتطبيقات المكتبية لفئة الصم.

ودعا عميد الكلية الخريجين إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الوظيفية في معرض التوظيف المقام هذه الأيام بالكلية التقنية بالرياض، الذي يقدم أكثر من 2500 وظيفة. معبرًا عن شكره وتقديره لعميد الكلية المهندس عبدالرحمن الحامد على تعاونه في هذا المجال.

وأكد للخريجين أنه انتهت مرحلة، وبدأت مرحلة أخرى، إما بالمواصلة في طلب العلم والترقي فيه، أو بالانتقال إلى ميدان العمل. ودعاهم للتواصل مع الكلية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم إبراهيم الفراعنة، شكر فيها جميع منسوبي الكلية على كل ما لقوه من دعم وتشجيع وتأهيل طيلة تدريبهم بالكلية، ثم ألقى الخريج إبراهيم العبداللطيف من قسم التقنية الخاصة "فئة الصم" كلمة معبرة عن حياته في الكلية، تفاعل معها الحضور.

وفي نهاية الحفل كرم المدير العام للتدريب التقني بالرياض وعميد الكلية الخريجين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي ومراتب الشرف، بعدها التُقطت الصور الجماعية للخريجين والمسؤولين بالكلية.

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كلية الاتصالات بالرياض تزف 224 خريجًا لسوق العمل
سبق

احتفلت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض مساء اليوم على مسرح الكلية بتخريجها الدفعات الـ46 والـ47 والـ48 للعام التدريبي 1438-1439هـ، وذلك بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس عبدالرحمن المقبل، وعدد من منسوبي المؤسسة والكلية، وجمع كبير من أولياء أمور الخريجين.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة كلمة، رحب فيها بالجميع، ونوه بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للتدريب التقني والمهني، مبينًا أنه تخرج من الكلية منذ إنشائها حتى الآن أكثر من 8000 خريج.

وأضاف: تخرج في هذا العام التدريبي 224 خريجًا، منهم 34 خريجًا في درجة البكالوريوس في تخصص تقنية الشبكات والبرمجيات، يمثلون الدفعات الخامسة والسادسة والسابعة من البكالوريوس الصباحي، والدفعة الأولى من البكالوريوس المسائي، و190 خريجًا لدرجة الدبلوم في الاتصالات وفي تخصص الشبكات والبرمجيات وإدارة أنظمة الشبكات والتطبيقات المكتبية لفئة الصم.

ودعا عميد الكلية الخريجين إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الوظيفية في معرض التوظيف المقام هذه الأيام بالكلية التقنية بالرياض، الذي يقدم أكثر من 2500 وظيفة. معبرًا عن شكره وتقديره لعميد الكلية المهندس عبدالرحمن الحامد على تعاونه في هذا المجال.

وأكد للخريجين أنه انتهت مرحلة، وبدأت مرحلة أخرى، إما بالمواصلة في طلب العلم والترقي فيه، أو بالانتقال إلى ميدان العمل. ودعاهم للتواصل مع الكلية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم إبراهيم الفراعنة، شكر فيها جميع منسوبي الكلية على كل ما لقوه من دعم وتشجيع وتأهيل طيلة تدريبهم بالكلية، ثم ألقى الخريج إبراهيم العبداللطيف من قسم التقنية الخاصة "فئة الصم" كلمة معبرة عن حياته في الكلية، تفاعل معها الحضور.

وفي نهاية الحفل كرم المدير العام للتدريب التقني بالرياض وعميد الكلية الخريجين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي ومراتب الشرف، بعدها التُقطت الصور الجماعية للخريجين والمسؤولين بالكلية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:50 PM

كلية الاتصالات بالرياض تزف 224 خريجًا لسوق العمل

تخرَّج منها منذ إنشائها حتى الآن أكثر من 8000

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض مساء اليوم على مسرح الكلية بتخريجها الدفعات الـ46 والـ47 والـ48 للعام التدريبي 1438-1439هـ، وذلك بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس عبدالرحمن المقبل، وعدد من منسوبي المؤسسة والكلية، وجمع كبير من أولياء أمور الخريجين.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة كلمة، رحب فيها بالجميع، ونوه بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للتدريب التقني والمهني، مبينًا أنه تخرج من الكلية منذ إنشائها حتى الآن أكثر من 8000 خريج.

وأضاف: تخرج في هذا العام التدريبي 224 خريجًا، منهم 34 خريجًا في درجة البكالوريوس في تخصص تقنية الشبكات والبرمجيات، يمثلون الدفعات الخامسة والسادسة والسابعة من البكالوريوس الصباحي، والدفعة الأولى من البكالوريوس المسائي، و190 خريجًا لدرجة الدبلوم في الاتصالات وفي تخصص الشبكات والبرمجيات وإدارة أنظمة الشبكات والتطبيقات المكتبية لفئة الصم.

ودعا عميد الكلية الخريجين إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الوظيفية في معرض التوظيف المقام هذه الأيام بالكلية التقنية بالرياض، الذي يقدم أكثر من 2500 وظيفة. معبرًا عن شكره وتقديره لعميد الكلية المهندس عبدالرحمن الحامد على تعاونه في هذا المجال.

وأكد للخريجين أنه انتهت مرحلة، وبدأت مرحلة أخرى، إما بالمواصلة في طلب العلم والترقي فيه، أو بالانتقال إلى ميدان العمل. ودعاهم للتواصل مع الكلية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم إبراهيم الفراعنة، شكر فيها جميع منسوبي الكلية على كل ما لقوه من دعم وتشجيع وتأهيل طيلة تدريبهم بالكلية، ثم ألقى الخريج إبراهيم العبداللطيف من قسم التقنية الخاصة "فئة الصم" كلمة معبرة عن حياته في الكلية، تفاعل معها الحضور.

وفي نهاية الحفل كرم المدير العام للتدريب التقني بالرياض وعميد الكلية الخريجين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي ومراتب الشرف، بعدها التُقطت الصور الجماعية للخريجين والمسؤولين بالكلية.

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