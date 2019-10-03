"أمجد طه": مظاهرات العراق انتفاضة لكبح تغلغل مليشيات إيران

قال لـ"سبق": نحن أمام تحدٍّ جديد وكل الأحرار سيقفون معهم

أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، الإعلامي أمجد طه أن مظاهرات الشعب العراقي واضحة الملامح والمطالب بالعدل والعدالة لاسترجاع بلدهم من الميليشيات الإيرانية وكبح التغلغل الإيراني في البلاد ولكن تلك المليشيات تحاول إفشالها بمساندة من الإعلام القطني والإيراني .

وقال في تصريح لـ"سبق": الناس يعانون من إرهاب المليشيات الإيرانية المتغلغلة في المؤسسات العراقية وتظاهرهم هو عبارة عن مكافحة لهذا الظلم من قبل هذا الميليشيات التابعة لنظام إيران في العراق بشكل عام.

وأضاف: طبيعي جداً أن إعلام نظامي قطر وتركيا متمثلاً بقناة الجزيرة وتي آر تي التركية يمتنعون عن أي تغطية؛ لأنهم يعتبرون أن النظام الإيراني حليف لهم فهذه المليشيات حصلت على أموال طائلة وكشفتها صحف بريطانية وغيرها حيث حصل مسؤول الحرس الثوري الإيراني "سليماني" بالعراق على أكثر من 50 مليون دولار من قطر، ومن الطبيعي جداً أن هؤلاء لن يقفوا مع الشعب العراقي بل سيقفون مع من يضطهدهم ومن قتلهم ومن يقمعهم ويستمر في ظلمهم.

وتابع: لا ننسى الإعلام والنظام التركي كذلك الذي أعلنها بشكل رسمي قبل أيام حتى العقوبات ضد إيران لن يطبقها، وسيشتري النفط وهذا النفط معظمه مسروق من العراق ومن الأحواز.

وأردف: نحن أمام تحدي جديد وكل الأحرار سيقفون مع شعب العراق لمكافحة إرهاب إيران وفسادها في بغداد، ومن الطبيعي أن يبدأ الإعلام الإيراني في قطر بالتشكيك ضد هؤلاء المتظاهرين والتأليب على أنهم يقومون بشغب وغيره، وستقوم مليشيات إيران بالعراق بإفساد كل المظاهرات وقمع المتظاهرين باستخدام السلاح الناري والزج بعناصرهم بين المتظاهرين وغيرها من الإعمال لأبطال تلك المظاهرات.

واختتم حديثه بالقول: المظاهرات كانت واضحة الملامح والمطالب بالعدل والعدالة ويريدون استرجاع بلدهم من الميليشيات الإيرانية وكبح التغلغل الإيراني في بغداد وشعاراتهم سلمية ولكن تلك المليشيات تحاول إفشالها وتخريب سمعتها والإعلام القطري والتركي سيشاركهم في ذلك.