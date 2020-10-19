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بعد تعيينه بأمر ملكي رئيساً للمحكمة العليا.. هنا السيرة الذاتية لـ "اللحيدان"

حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن وماجستير في الشريعة

صدر اليوم الأحد، أمر ملكي، بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.


وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" السيرة الذاتية للشيخ اللحيدان كالتالي :

التعليم:
- دكتوراه في الفقه المقارن.

- ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الخبرات العلمية:

- قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).

- رئيس محكمة استئناف .

- قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك.

- قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

- قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).

- (رئيس محكمة ب).

- (وكيل محكمة أ).

- (وكيل محكمة ب).

- (قاضي أ).

- (قاضي ب).

- (قاضي ج).

- ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعيينه بأمر ملكي رئيساً للمحكمة العليا.. هنا السيرة الذاتية لـ "اللحيدان"
سبق

صدر اليوم الأحد، أمر ملكي، بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.


وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" السيرة الذاتية للشيخ اللحيدان كالتالي :

التعليم:
- دكتوراه في الفقه المقارن.

- ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الخبرات العلمية:

- قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).

- رئيس محكمة استئناف .

- قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك.

- قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

- قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).

- (رئيس محكمة ب).

- (وكيل محكمة أ).

- (وكيل محكمة ب).

- (قاضي أ).

- (قاضي ب).

- (قاضي ج).

- ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:05 AM

بعد تعيينه بأمر ملكي رئيساً للمحكمة العليا.. هنا السيرة الذاتية لـ "اللحيدان"

حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن وماجستير في الشريعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
7,885

صدر اليوم الأحد، أمر ملكي، بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.


وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" السيرة الذاتية للشيخ اللحيدان كالتالي :

التعليم:
- دكتوراه في الفقه المقارن.

- ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الخبرات العلمية:

- قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).

- رئيس محكمة استئناف .

- قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك.

- قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

- قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).

- (رئيس محكمة ب).

- (وكيل محكمة أ).

- (وكيل محكمة ب).

- (قاضي أ).

- (قاضي ب).

- (قاضي ج).

- ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).

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