أمانة الشرقية تلزم المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال

المساحة لا تقل عن 50 م في الأماكن التي تزيد مساحتها عن 40 ألف م2

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بإداراتها والبلديات التابعة، تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بإلزام كافة المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال.

وأكد أمين المنطقة، المهندس فهد بن محمد الجبير، على ضرورة إلزام ملاك المراكز والمجمعات التجارية بالمهلة التي تم تحديدها لتطبيق القرار، وهي ستة أشهر لتضمين مركز أطفال مباشر أو من خلال مستثمر، حيث اشترطت ألا تقل المساحة عن 50 مترًا في المجمعات التي تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع.

وأوضح أن قرار الوزارة يهدف لتوفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، لإزالة العوائق أمام الأم العاملة، عبر توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية، ودعم وتمكين المرأة السعودية في سوق العمل من خلال توفير بيئة العمل المناسبة وحث منشآت القطاع الخاص لإنشاء مراكز ضيافة أطفال في مقرات العمل، لخدمة منسوبات الجهة، وإتاحة الفرصة للراغبات في الاستثمار لتشغيل هذه المراكز، وكذلك دعم المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال، والموظفات الذين لديهم أطفال إلى عمر 6 سنوات.