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"الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11

في عدة فروع بينها الإداري والعمراني والثقافي وخدمات الحج والعمرة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام 1440هـ.

وفاز في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، مبادرة طريق مكة نظير مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يندرج تحت برامج رؤية المملكة 2030، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف الوصول إلى حج ذكي وتيسير رحلة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية، وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم ودخولهم إلى المملكة كأي رحلة داخلية.

وفي فرع التميز الإداري، فاز فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة نظير جهود الفرع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة ورؤيتها ورسالتها، والسعي نحو التميز على مستوى النيابات وإطلاق عدد من المبادرات ضمن مرتكزات الرؤية في (الأداء والتعامل والحضور)، بالإضافة إلى حصول رئيس الفرع على جائزة التميز على مستوى نيابات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019م.

كما فاز في فرع التميز الاقتصادي: المركز الوطني للتنافسية "تيسير"؛ نظير جهود المركز في اختيار (45) مشروعًا وفرصةً جديدة في منطقة مكة المكرمة وفقًا لموقعها الجغرافي، والميزانية الإجمالية، والإطار الزمني للتنفيذ، إضافة إلى فرص العمل المتوقعة التي سيتم توليدها وكذلك جهود المركز التي أثمرت بحصوله على المركز الأول عالميًّا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

وفي فرع التميز الثقافي فاز وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز كونها تقدم مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية التي عززت أهداف ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" التي تسعى إلى إيجاد موارد مالية ثابتة تحقق الاستدامة للمبادرات ودعم مشاريعها التي تعزز هوية المجتمع العربي وتحافظ على لسانه وتحميه من مخاطر العولمة اللغوية.

وفي فرع التميز الاجتماعي حققت مبادرة "ثقة" بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة وهي مبادرة تستهدف نزلاء السجون وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على عدة مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف ويتم تنفيذها بمساندة القطاعين العام والخاص، ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تأهيل المستفيد اجتماعيًّا ونفسيًّا ومهاريًّا ومهنيًّا بما يحقق الأهداف المرجوة.

وفاز بفرع التميز العمراني، مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية؛ نظير اهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- وحرصه الشديد بالمباني التاريخية في مدينة جدة؛ لضمان استمرارها وبقائها شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة بترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة؛ لما يحقق من تعزيز الحفاظ على التراث العمراني والمساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وفاز في فرع التميز البيئي استراتيجية الحج والعمرة الخضراء، وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير، والذي ينطلق من مدينة مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء الصديقة للبيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة.

وفي فرع التميز العلمي والتقني فاز مركزا عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وأمراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى بالإضافة لما يقدمانه من خدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعال في خدمة المجتمع من تخصصات طبية ومجال علاج أمراض الكلى وأمراض القلب للأطفال المبنية على أسس ومعايير علمية وطبية.

وفاز في فرع التميز الإنساني كل من: الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح نظير جهوده إبان عمله بإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير المنطقة، ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان والمكان، ووقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام نظير جهود الوقف في خدمة عدد (246) يتيمًا ويتيمةً يستفيدون من برامج عديدة في المشروع الذي يقع على مساحة (98) ألف م2 بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مائتا مليون ريال ويضم عدد (14) مبنى سكنيًّا للبنين والبنات ومبنى إداريًّا وقاعة للمناسبات وناديًا رياضيًّا ومرافق ومركزًا للغسيل الكلوي.

وفي الختام كرّم أمير منطقة مكة المكرمة، الرعاة والشركاء الداعمين والرعاة الإعلاميين.

خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11
سبق

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام 1440هـ.

وفاز في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، مبادرة طريق مكة نظير مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يندرج تحت برامج رؤية المملكة 2030، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف الوصول إلى حج ذكي وتيسير رحلة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية، وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم ودخولهم إلى المملكة كأي رحلة داخلية.

وفي فرع التميز الإداري، فاز فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة نظير جهود الفرع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة ورؤيتها ورسالتها، والسعي نحو التميز على مستوى النيابات وإطلاق عدد من المبادرات ضمن مرتكزات الرؤية في (الأداء والتعامل والحضور)، بالإضافة إلى حصول رئيس الفرع على جائزة التميز على مستوى نيابات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019م.

كما فاز في فرع التميز الاقتصادي: المركز الوطني للتنافسية "تيسير"؛ نظير جهود المركز في اختيار (45) مشروعًا وفرصةً جديدة في منطقة مكة المكرمة وفقًا لموقعها الجغرافي، والميزانية الإجمالية، والإطار الزمني للتنفيذ، إضافة إلى فرص العمل المتوقعة التي سيتم توليدها وكذلك جهود المركز التي أثمرت بحصوله على المركز الأول عالميًّا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

وفي فرع التميز الثقافي فاز وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز كونها تقدم مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية التي عززت أهداف ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" التي تسعى إلى إيجاد موارد مالية ثابتة تحقق الاستدامة للمبادرات ودعم مشاريعها التي تعزز هوية المجتمع العربي وتحافظ على لسانه وتحميه من مخاطر العولمة اللغوية.

وفي فرع التميز الاجتماعي حققت مبادرة "ثقة" بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة وهي مبادرة تستهدف نزلاء السجون وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على عدة مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف ويتم تنفيذها بمساندة القطاعين العام والخاص، ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تأهيل المستفيد اجتماعيًّا ونفسيًّا ومهاريًّا ومهنيًّا بما يحقق الأهداف المرجوة.

وفاز بفرع التميز العمراني، مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية؛ نظير اهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- وحرصه الشديد بالمباني التاريخية في مدينة جدة؛ لضمان استمرارها وبقائها شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة بترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة؛ لما يحقق من تعزيز الحفاظ على التراث العمراني والمساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وفاز في فرع التميز البيئي استراتيجية الحج والعمرة الخضراء، وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير، والذي ينطلق من مدينة مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء الصديقة للبيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة.

وفي فرع التميز العلمي والتقني فاز مركزا عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وأمراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى بالإضافة لما يقدمانه من خدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعال في خدمة المجتمع من تخصصات طبية ومجال علاج أمراض الكلى وأمراض القلب للأطفال المبنية على أسس ومعايير علمية وطبية.

وفاز في فرع التميز الإنساني كل من: الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح نظير جهوده إبان عمله بإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير المنطقة، ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان والمكان، ووقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام نظير جهود الوقف في خدمة عدد (246) يتيمًا ويتيمةً يستفيدون من برامج عديدة في المشروع الذي يقع على مساحة (98) ألف م2 بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مائتا مليون ريال ويضم عدد (14) مبنى سكنيًّا للبنين والبنات ومبنى إداريًّا وقاعة للمناسبات وناديًا رياضيًّا ومرافق ومركزًا للغسيل الكلوي.

وفي الختام كرّم أمير منطقة مكة المكرمة، الرعاة والشركاء الداعمين والرعاة الإعلاميين.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
01:36 PM

"الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11

في عدة فروع بينها الإداري والعمراني والثقافي وخدمات الحج والعمرة

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام 1440هـ.

وفاز في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، مبادرة طريق مكة نظير مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يندرج تحت برامج رؤية المملكة 2030، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف الوصول إلى حج ذكي وتيسير رحلة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية، وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم ودخولهم إلى المملكة كأي رحلة داخلية.

وفي فرع التميز الإداري، فاز فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة نظير جهود الفرع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة ورؤيتها ورسالتها، والسعي نحو التميز على مستوى النيابات وإطلاق عدد من المبادرات ضمن مرتكزات الرؤية في (الأداء والتعامل والحضور)، بالإضافة إلى حصول رئيس الفرع على جائزة التميز على مستوى نيابات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019م.

كما فاز في فرع التميز الاقتصادي: المركز الوطني للتنافسية "تيسير"؛ نظير جهود المركز في اختيار (45) مشروعًا وفرصةً جديدة في منطقة مكة المكرمة وفقًا لموقعها الجغرافي، والميزانية الإجمالية، والإطار الزمني للتنفيذ، إضافة إلى فرص العمل المتوقعة التي سيتم توليدها وكذلك جهود المركز التي أثمرت بحصوله على المركز الأول عالميًّا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

وفي فرع التميز الثقافي فاز وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز كونها تقدم مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية التي عززت أهداف ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" التي تسعى إلى إيجاد موارد مالية ثابتة تحقق الاستدامة للمبادرات ودعم مشاريعها التي تعزز هوية المجتمع العربي وتحافظ على لسانه وتحميه من مخاطر العولمة اللغوية.

وفي فرع التميز الاجتماعي حققت مبادرة "ثقة" بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة وهي مبادرة تستهدف نزلاء السجون وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على عدة مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف ويتم تنفيذها بمساندة القطاعين العام والخاص، ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تأهيل المستفيد اجتماعيًّا ونفسيًّا ومهاريًّا ومهنيًّا بما يحقق الأهداف المرجوة.

وفاز بفرع التميز العمراني، مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية؛ نظير اهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- وحرصه الشديد بالمباني التاريخية في مدينة جدة؛ لضمان استمرارها وبقائها شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة بترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة؛ لما يحقق من تعزيز الحفاظ على التراث العمراني والمساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وفاز في فرع التميز البيئي استراتيجية الحج والعمرة الخضراء، وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير، والذي ينطلق من مدينة مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء الصديقة للبيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة.

وفي فرع التميز العلمي والتقني فاز مركزا عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وأمراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى بالإضافة لما يقدمانه من خدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعال في خدمة المجتمع من تخصصات طبية ومجال علاج أمراض الكلى وأمراض القلب للأطفال المبنية على أسس ومعايير علمية وطبية.

وفاز في فرع التميز الإنساني كل من: الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح نظير جهوده إبان عمله بإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير المنطقة، ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان والمكان، ووقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام نظير جهود الوقف في خدمة عدد (246) يتيمًا ويتيمةً يستفيدون من برامج عديدة في المشروع الذي يقع على مساحة (98) ألف م2 بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مائتا مليون ريال ويضم عدد (14) مبنى سكنيًّا للبنين والبنات ومبنى إداريًّا وقاعة للمناسبات وناديًا رياضيًّا ومرافق ومركزًا للغسيل الكلوي.

وفي الختام كرّم أمير منطقة مكة المكرمة، الرعاة والشركاء الداعمين والرعاة الإعلاميين.

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