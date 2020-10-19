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"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تعاون مع الهيئة الطبية الدولية

بعض الفائزين بمسابقة "لاعبون بلا حدود" تبرعوا بجوائزهم

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة الطبية الدولية، وبموجب هذا التوقيع سُلّم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم البالغة 1.719.500 دولار أمريكي في مسابقة "لاعبون بلا حدود"، التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، على أن تُصرف في مواجهة جائحة كورونا في أنحاء العالم من خلال تنفيذ برامج صحية للمتضررين من الجائحة.

ووقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض، فيما وقّعها عن الطرف الآخر ممثلة الهيئة الطبية الدولية في المركز السيدة حنين الصوالحة.

وأوضحت ممثلة الهيئة الطبية الدولية أن الاتفاقية تتضمن منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية والذهنية للهيئة تُقدّر بمليون و719 ألف دولار أمريكي سوف تساعد الهيئة في التصدي لجائحة كورونا في دول العالم الموبوءة، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديم الدعم في مجالات الصحة العامة والخدمات الطبية في هذه الدول.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا، وتجاوز خلفياتها الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تعاون مع الهيئة الطبية الدولية
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة الطبية الدولية، وبموجب هذا التوقيع سُلّم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم البالغة 1.719.500 دولار أمريكي في مسابقة "لاعبون بلا حدود"، التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، على أن تُصرف في مواجهة جائحة كورونا في أنحاء العالم من خلال تنفيذ برامج صحية للمتضررين من الجائحة.

ووقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض، فيما وقّعها عن الطرف الآخر ممثلة الهيئة الطبية الدولية في المركز السيدة حنين الصوالحة.

وأوضحت ممثلة الهيئة الطبية الدولية أن الاتفاقية تتضمن منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية والذهنية للهيئة تُقدّر بمليون و719 ألف دولار أمريكي سوف تساعد الهيئة في التصدي لجائحة كورونا في دول العالم الموبوءة، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديم الدعم في مجالات الصحة العامة والخدمات الطبية في هذه الدول.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا، وتجاوز خلفياتها الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:21 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تعاون مع الهيئة الطبية الدولية

بعض الفائزين بمسابقة "لاعبون بلا حدود" تبرعوا بجوائزهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة الطبية الدولية، وبموجب هذا التوقيع سُلّم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم البالغة 1.719.500 دولار أمريكي في مسابقة "لاعبون بلا حدود"، التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، على أن تُصرف في مواجهة جائحة كورونا في أنحاء العالم من خلال تنفيذ برامج صحية للمتضررين من الجائحة.

ووقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض، فيما وقّعها عن الطرف الآخر ممثلة الهيئة الطبية الدولية في المركز السيدة حنين الصوالحة.

وأوضحت ممثلة الهيئة الطبية الدولية أن الاتفاقية تتضمن منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية والذهنية للهيئة تُقدّر بمليون و719 ألف دولار أمريكي سوف تساعد الهيئة في التصدي لجائحة كورونا في دول العالم الموبوءة، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديم الدعم في مجالات الصحة العامة والخدمات الطبية في هذه الدول.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا، وتجاوز خلفياتها الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

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