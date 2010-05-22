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لكل منهن وظيفة.. 4 شقيقات يستثمرن مؤهلاتهن في مطعم فاخر "فيديو"

تخصص وهواية وفن في تقسيم العمل صَنَع جودة الأصناف.. حب وشغف

‬ "نورة" و"ندى" و"نهى" و"نوف"، أربع شقيقات استثمرن مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مشروع عائلي، مطعم فاخر تَخصص في تقديم أصناف الإفطار والغداء منذ عام ونصف، وقُسمت مهام العمل والوظائف بينهن بتخصص وهواية وفن.

وفي التفاصيل -بحسب تقرير برنامج "mbc في أسبوع"- كشفت الشقيقات عن خطط طموحة وأهداف لهن بالتوسع في هذا المشروع العائلي والمشاركات الخارجية في الفعاليات، واستقطاب السياح ضمن حملة #مستقبلك_سياحة.

وتقوم "نوف سلامة" -وهي الأخت الصغرى- باستقبال العملاء وسماع ملاحظتهم والآراء، وعن دورها تقول: "أنا إنسانة اجتماعية وأحب الناس والحديث معهم، أقوم باستقبال الزبائن".

بينما تخصصت "ندى" الفتاة الوسطى، في طبخ وإعداد الأطباق بأصناف متعددة، وعن مهمتها تقول: "التفاصيل الدقيقة للأكلات معمولة بكل حب وشغف واهتمام".

وتكفّلت "نورة" بدخل المطعم والأمور المالية.. وعن عملها، أوضحت: أدير الشؤون المالية والرواتب؛ بينما أختي "نوف" مسؤولة عن التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، و"نهى" للتعامل مع الجهات الحكومية وتخليص التأشيرات والتصاريح الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لكل منهن وظيفة.. 4 شقيقات يستثمرن مؤهلاتهن في مطعم فاخر "فيديو"
سبق

‬ "نورة" و"ندى" و"نهى" و"نوف"، أربع شقيقات استثمرن مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مشروع عائلي، مطعم فاخر تَخصص في تقديم أصناف الإفطار والغداء منذ عام ونصف، وقُسمت مهام العمل والوظائف بينهن بتخصص وهواية وفن.

وفي التفاصيل -بحسب تقرير برنامج "mbc في أسبوع"- كشفت الشقيقات عن خطط طموحة وأهداف لهن بالتوسع في هذا المشروع العائلي والمشاركات الخارجية في الفعاليات، واستقطاب السياح ضمن حملة #مستقبلك_سياحة.

وتقوم "نوف سلامة" -وهي الأخت الصغرى- باستقبال العملاء وسماع ملاحظتهم والآراء، وعن دورها تقول: "أنا إنسانة اجتماعية وأحب الناس والحديث معهم، أقوم باستقبال الزبائن".

بينما تخصصت "ندى" الفتاة الوسطى، في طبخ وإعداد الأطباق بأصناف متعددة، وعن مهمتها تقول: "التفاصيل الدقيقة للأكلات معمولة بكل حب وشغف واهتمام".

وتكفّلت "نورة" بدخل المطعم والأمور المالية.. وعن عملها، أوضحت: أدير الشؤون المالية والرواتب؛ بينما أختي "نوف" مسؤولة عن التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، و"نهى" للتعامل مع الجهات الحكومية وتخليص التأشيرات والتصاريح الحكومية.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
02:48 PM

لكل منهن وظيفة.. 4 شقيقات يستثمرن مؤهلاتهن في مطعم فاخر "فيديو"

تخصص وهواية وفن في تقسيم العمل صَنَع جودة الأصناف.. حب وشغف

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,977

‬ "نورة" و"ندى" و"نهى" و"نوف"، أربع شقيقات استثمرن مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مشروع عائلي، مطعم فاخر تَخصص في تقديم أصناف الإفطار والغداء منذ عام ونصف، وقُسمت مهام العمل والوظائف بينهن بتخصص وهواية وفن.

وفي التفاصيل -بحسب تقرير برنامج "mbc في أسبوع"- كشفت الشقيقات عن خطط طموحة وأهداف لهن بالتوسع في هذا المشروع العائلي والمشاركات الخارجية في الفعاليات، واستقطاب السياح ضمن حملة #مستقبلك_سياحة.

وتقوم "نوف سلامة" -وهي الأخت الصغرى- باستقبال العملاء وسماع ملاحظتهم والآراء، وعن دورها تقول: "أنا إنسانة اجتماعية وأحب الناس والحديث معهم، أقوم باستقبال الزبائن".

بينما تخصصت "ندى" الفتاة الوسطى، في طبخ وإعداد الأطباق بأصناف متعددة، وعن مهمتها تقول: "التفاصيل الدقيقة للأكلات معمولة بكل حب وشغف واهتمام".

وتكفّلت "نورة" بدخل المطعم والأمور المالية.. وعن عملها، أوضحت: أدير الشؤون المالية والرواتب؛ بينما أختي "نوف" مسؤولة عن التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، و"نهى" للتعامل مع الجهات الحكومية وتخليص التأشيرات والتصاريح الحكومية.

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