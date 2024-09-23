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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:05 PM

القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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