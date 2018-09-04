وزير الخارجية يستقبل في مكتبه السفير البريطاني لدى السعودية

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة أمس السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة أمس السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة أمس السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة أمس السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.