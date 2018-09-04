وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة أمس السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس.

وزير الخارجية يستقبل في مكتبه السفير البريطاني لدى السعودية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-09-04 استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة أمس السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 12:57 AM

وزير الخارجية يستقبل في مكتبه السفير البريطاني لدى السعودية بحثا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن والموضوعات ذات الاهتمام المشترك





A A A





4 مشاركة

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة أمس السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.