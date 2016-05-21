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بحديقة الملك عبدالله.. محافظ عفيف يدشن حملة "لنمشِ في رمضان 2"

دشن محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين مساء أمس الأحد حملة "لنمشِ في رمضان 2" بعفيف، التي أطلقتها إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

وألقى مدير مستشفى عفيف العام، د. عادل بن عميرة، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن رؤية السعودية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رؤية عظيمة، وضعت خطة واضحة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، من أهمها المجال الصحي؛ إذ تهدف رؤية 2030 إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن، والارتقاء بمتوسط العمر من 74 حاليًا إلى 80 عامًا.

وقال إن الرؤية تعتمد على تقديم نموذج رعاية صحية جديد قائم على الإنسان للانتقال من مرحلة الارتكاز بالخدمات الصحية على العلاج إلى الوقاية، ونشر ثقافة تغيير نمط حياة المواطن؛ ليصبح نموذجًا صحيًّا يُحتذى به. من هنا انطلق توجُّه مقام وزارة الصحة لتفعيل العديد من المبادرات المختلفة ذات الهدف الرئيسي لتعزيز جانب الوقاية من الأمراض.

وأوضح أن "مبادرة لنمشِ في رمضان 2" هذا العام هي أحد البرامج الرئيسية التي حرصنا على تنفيذها خلال هذا العام خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لاستهداف أكثر طبقة ممكنة من شرائح المجتمع بمحافظة عفيف من خلال الوجود في المراكز التجارية والمجمعات التجارية والمساجد والمرافق العامة.

وقدم "ابن عميرة" شكره وتقديره لجميع من أسهم في إنجاح هذا البرنامج، متمنيًا أن يعود نفعه على الجميع.

يُذكر أنه تم تكريم "سبق" ضمن برامج الحفل؛ وذلك لمساهمتها في رفع مستوى الوعي الصحي بين قُرّائها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بحديقة الملك عبدالله.. محافظ عفيف يدشن حملة "لنمشِ في رمضان 2"
سبق

دشن محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين مساء أمس الأحد حملة "لنمشِ في رمضان 2" بعفيف، التي أطلقتها إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

وألقى مدير مستشفى عفيف العام، د. عادل بن عميرة، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن رؤية السعودية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رؤية عظيمة، وضعت خطة واضحة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، من أهمها المجال الصحي؛ إذ تهدف رؤية 2030 إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن، والارتقاء بمتوسط العمر من 74 حاليًا إلى 80 عامًا.

وقال إن الرؤية تعتمد على تقديم نموذج رعاية صحية جديد قائم على الإنسان للانتقال من مرحلة الارتكاز بالخدمات الصحية على العلاج إلى الوقاية، ونشر ثقافة تغيير نمط حياة المواطن؛ ليصبح نموذجًا صحيًّا يُحتذى به. من هنا انطلق توجُّه مقام وزارة الصحة لتفعيل العديد من المبادرات المختلفة ذات الهدف الرئيسي لتعزيز جانب الوقاية من الأمراض.

وأوضح أن "مبادرة لنمشِ في رمضان 2" هذا العام هي أحد البرامج الرئيسية التي حرصنا على تنفيذها خلال هذا العام خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لاستهداف أكثر طبقة ممكنة من شرائح المجتمع بمحافظة عفيف من خلال الوجود في المراكز التجارية والمجمعات التجارية والمساجد والمرافق العامة.

وقدم "ابن عميرة" شكره وتقديره لجميع من أسهم في إنجاح هذا البرنامج، متمنيًا أن يعود نفعه على الجميع.

يُذكر أنه تم تكريم "سبق" ضمن برامج الحفل؛ وذلك لمساهمتها في رفع مستوى الوعي الصحي بين قُرّائها.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:36 AM

بحديقة الملك عبدالله.. محافظ عفيف يدشن حملة "لنمشِ في رمضان 2"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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دشن محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين مساء أمس الأحد حملة "لنمشِ في رمضان 2" بعفيف، التي أطلقتها إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

وألقى مدير مستشفى عفيف العام، د. عادل بن عميرة، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن رؤية السعودية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رؤية عظيمة، وضعت خطة واضحة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، من أهمها المجال الصحي؛ إذ تهدف رؤية 2030 إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن، والارتقاء بمتوسط العمر من 74 حاليًا إلى 80 عامًا.

وقال إن الرؤية تعتمد على تقديم نموذج رعاية صحية جديد قائم على الإنسان للانتقال من مرحلة الارتكاز بالخدمات الصحية على العلاج إلى الوقاية، ونشر ثقافة تغيير نمط حياة المواطن؛ ليصبح نموذجًا صحيًّا يُحتذى به. من هنا انطلق توجُّه مقام وزارة الصحة لتفعيل العديد من المبادرات المختلفة ذات الهدف الرئيسي لتعزيز جانب الوقاية من الأمراض.

وأوضح أن "مبادرة لنمشِ في رمضان 2" هذا العام هي أحد البرامج الرئيسية التي حرصنا على تنفيذها خلال هذا العام خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لاستهداف أكثر طبقة ممكنة من شرائح المجتمع بمحافظة عفيف من خلال الوجود في المراكز التجارية والمجمعات التجارية والمساجد والمرافق العامة.

وقدم "ابن عميرة" شكره وتقديره لجميع من أسهم في إنجاح هذا البرنامج، متمنيًا أن يعود نفعه على الجميع.

يُذكر أنه تم تكريم "سبق" ضمن برامج الحفل؛ وذلك لمساهمتها في رفع مستوى الوعي الصحي بين قُرّائها.

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