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القصيم.. مبيعات مهرجان العنب السابع في الصليبية تتجاوز 40 طنًا

خلال الأربعة أيام الماضية وساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين

حقق مهرجان العنب السابع في الصليبية الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم مبيعات متزايدة خلال الأربعة أيام الماضية تجاوزت أكثر من (40) طناً.
وأوضح رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أن فعاليات وأنشطة المهرجان قد شهدت حضوراً لافتاً من الزوار، مشيراً إلى أن الفعاليات ستتواصل حتى يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن المهرجان ساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين، بمشاركة 46 مزارعاً.

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القصيم.. مبيعات مهرجان العنب السابع في الصليبية تتجاوز 40 طنًا
سبق

حقق مهرجان العنب السابع في الصليبية الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم مبيعات متزايدة خلال الأربعة أيام الماضية تجاوزت أكثر من (40) طناً.
وأوضح رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أن فعاليات وأنشطة المهرجان قد شهدت حضوراً لافتاً من الزوار، مشيراً إلى أن الفعاليات ستتواصل حتى يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن المهرجان ساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين، بمشاركة 46 مزارعاً.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:20 PM

القصيم.. مبيعات مهرجان العنب السابع في الصليبية تتجاوز 40 طنًا

خلال الأربعة أيام الماضية وساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق مهرجان العنب السابع في الصليبية الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم مبيعات متزايدة خلال الأربعة أيام الماضية تجاوزت أكثر من (40) طناً.
وأوضح رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أن فعاليات وأنشطة المهرجان قد شهدت حضوراً لافتاً من الزوار، مشيراً إلى أن الفعاليات ستتواصل حتى يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن المهرجان ساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين، بمشاركة 46 مزارعاً.

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