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الجوف: وفرة بالمنتجات الطبية داخل الصيدليات بالمنطقة

الشرقية: تواصل تعقيم شوارع محافظة الجبيل

رصد بمنطقة الجوف توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المنطقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للمحافظة على صحة الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة وتسعيرة وزارة التجارة.


ورصدت حركة البيع التي شهدتها الصيدليات الطبيعية مع وفرة جميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمرضى, إضافة إلى وفرة بالكمامات والمعقمات والتي تشهد مراقبة مستمرة من قبل فرع وزارة التجارة بالجوف للتأكد من وجودها بكميات كافية مع ثبات الأسعار.


وتقوم الصيدليات بتطبيق تعليمات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا بتباعد مرتاديها والحفاظ على المسافة المحدد لذلك مع تعقيم عربات التسوق وتوفر وسائل تهوية مناسبة مع طباعة التعليمات الصحيحة لتجنب الفيروس على بنرات كبيرة وتوزيعها داخل الصيدليات.


وفي الشرقية، تواصل أمانة المنطقة، أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة والشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.


وأوضحت الأمانة استمرار عمليات التعقيم والتطهير لتلك المرافق بشكل يومي، بمشاركة أكثر من ٨٩ معدة و250 عاملاً، حيث تقوم صهاريج محملة بمواد معقمة مناسبة بالرش في مختلف شوارع المحافظة.


وأكد استمرار أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية على الأسواق والمراكز التجارية للتشديد على توفير مواد التعقيم في المرافق، والتأكد من تطبيق الاحترازات، والقرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة الجميع.

الجوف وزارة الصحة وزارة التجارة الصيدليات المنتجات الطبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف: وفرة بالمنتجات الطبية داخل الصيدليات بالمنطقة
سبق

رصد بمنطقة الجوف توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المنطقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للمحافظة على صحة الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة وتسعيرة وزارة التجارة.


ورصدت حركة البيع التي شهدتها الصيدليات الطبيعية مع وفرة جميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمرضى, إضافة إلى وفرة بالكمامات والمعقمات والتي تشهد مراقبة مستمرة من قبل فرع وزارة التجارة بالجوف للتأكد من وجودها بكميات كافية مع ثبات الأسعار.


وتقوم الصيدليات بتطبيق تعليمات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا بتباعد مرتاديها والحفاظ على المسافة المحدد لذلك مع تعقيم عربات التسوق وتوفر وسائل تهوية مناسبة مع طباعة التعليمات الصحيحة لتجنب الفيروس على بنرات كبيرة وتوزيعها داخل الصيدليات.


وفي الشرقية، تواصل أمانة المنطقة، أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة والشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.


وأوضحت الأمانة استمرار عمليات التعقيم والتطهير لتلك المرافق بشكل يومي، بمشاركة أكثر من ٨٩ معدة و250 عاملاً، حيث تقوم صهاريج محملة بمواد معقمة مناسبة بالرش في مختلف شوارع المحافظة.


وأكد استمرار أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية على الأسواق والمراكز التجارية للتشديد على توفير مواد التعقيم في المرافق، والتأكد من تطبيق الاحترازات، والقرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة الجميع.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:12 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:15 PM

الجوف: وفرة بالمنتجات الطبية داخل الصيدليات بالمنطقة

الشرقية: تواصل تعقيم شوارع محافظة الجبيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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رصد بمنطقة الجوف توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المنطقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للمحافظة على صحة الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة وتسعيرة وزارة التجارة.


ورصدت حركة البيع التي شهدتها الصيدليات الطبيعية مع وفرة جميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمرضى, إضافة إلى وفرة بالكمامات والمعقمات والتي تشهد مراقبة مستمرة من قبل فرع وزارة التجارة بالجوف للتأكد من وجودها بكميات كافية مع ثبات الأسعار.


وتقوم الصيدليات بتطبيق تعليمات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا بتباعد مرتاديها والحفاظ على المسافة المحدد لذلك مع تعقيم عربات التسوق وتوفر وسائل تهوية مناسبة مع طباعة التعليمات الصحيحة لتجنب الفيروس على بنرات كبيرة وتوزيعها داخل الصيدليات.


وفي الشرقية، تواصل أمانة المنطقة، أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة والشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.


وأوضحت الأمانة استمرار عمليات التعقيم والتطهير لتلك المرافق بشكل يومي، بمشاركة أكثر من ٨٩ معدة و250 عاملاً، حيث تقوم صهاريج محملة بمواد معقمة مناسبة بالرش في مختلف شوارع المحافظة.


وأكد استمرار أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية على الأسواق والمراكز التجارية للتشديد على توفير مواد التعقيم في المرافق، والتأكد من تطبيق الاحترازات، والقرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة الجميع.

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