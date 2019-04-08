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إيداع 2.11 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان

"المبارك": شملت مساعدات نقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية، لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2.011.721.989 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.382.528.371 ريالاً؛ فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191.384.508 ريالات؛ بينما تم صرف 101.409.110 ريالات لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336.400.000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

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إيداع 2.11 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية، لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2.011.721.989 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.382.528.371 ريالاً؛ فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191.384.508 ريالات؛ بينما تم صرف 101.409.110 ريالات لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336.400.000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
12:46 PM

إيداع 2.11 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان

"المبارك": شملت مساعدات نقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

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عبدالله الراجحي - جدة
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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية، لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2.011.721.989 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.382.528.371 ريالاً؛ فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191.384.508 ريالات؛ بينما تم صرف 101.409.110 ريالات لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336.400.000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

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200 مليون

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