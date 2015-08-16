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"الاحتراف": حضور 100 لاعب أجنبي.. ورحيل 140

كشفت أرقام فترة تسجيل اللاعبين حتى اليوم

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، التي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه تقدم إليها 329 طلب تسجيل للاعبين السعوديين و100 طلب للاعبين الأجانب و9 طلبات للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 62 بطاقة دولية، وتم على الجانب الآخر إرسال 76 بطاقة دولية.

فيما بلغ عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127، منها 17 مخالصة مالية للاعبين المحليين، مقابل 140 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 10 مخالصات مالية. بينما بلغ عدد مخالصات اللاعبين المواليد 20 مخالصة، منها مخالصة مالية واحدة.

وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 14، واللاعبين المواليد لاعبًا واحدًا.

يُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى (المريكاتو الصيفي) ستغلق في 31 أغسطس الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاحتراف": حضور 100 لاعب أجنبي.. ورحيل 140
سبق

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، التي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه تقدم إليها 329 طلب تسجيل للاعبين السعوديين و100 طلب للاعبين الأجانب و9 طلبات للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 62 بطاقة دولية، وتم على الجانب الآخر إرسال 76 بطاقة دولية.

فيما بلغ عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127، منها 17 مخالصة مالية للاعبين المحليين، مقابل 140 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 10 مخالصات مالية. بينما بلغ عدد مخالصات اللاعبين المواليد 20 مخالصة، منها مخالصة مالية واحدة.

وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 14، واللاعبين المواليد لاعبًا واحدًا.

يُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى (المريكاتو الصيفي) ستغلق في 31 أغسطس الجاري.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
09:52 PM

"الاحتراف": حضور 100 لاعب أجنبي.. ورحيل 140

كشفت أرقام فترة تسجيل اللاعبين حتى اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، التي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه تقدم إليها 329 طلب تسجيل للاعبين السعوديين و100 طلب للاعبين الأجانب و9 طلبات للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 62 بطاقة دولية، وتم على الجانب الآخر إرسال 76 بطاقة دولية.

فيما بلغ عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127، منها 17 مخالصة مالية للاعبين المحليين، مقابل 140 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 10 مخالصات مالية. بينما بلغ عدد مخالصات اللاعبين المواليد 20 مخالصة، منها مخالصة مالية واحدة.

وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 14، واللاعبين المواليد لاعبًا واحدًا.

يُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى (المريكاتو الصيفي) ستغلق في 31 أغسطس الجاري.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,890
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,810
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,911

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