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بقيمة ملياريْ ريال.. "الفيصل" يستعرض مشروعات المياه والصرف الصحي بجدة

منها ١٩ مشروعًا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة؛ لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء الذي حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي يرافقه عدد من مسؤولي الشركة، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة، والتي تُقَدر قيمتها بأكثر من ملياريْ ريال لعام ١٤٤١هـ، منها ١٩ مشروعًا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الأداء، وكذلك المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها خلال عام ١٤٤١هـ لعموم القطاع، وتُقَدر قيمتها بأكثر من ٩٠٠ مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا والبالغ عددها ١١٩ مشروعًا لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي منطقة مكة المكرمة وفق الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).

وتَضَمّن العرض الذي قدّمه المهندس "الغامدي" مبادرات إقفال وتخفيف الاعتماد على صهاريج المياه، ورفع كفاءة الشبكات الذي أطلقته الشركة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وستبدأ بمحافظة القنفذة، وكذلك الانتهاء من مشاريع مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بمحافظة رابغ، والبدء بتنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي بالليث والقنفذة وعدد آخر من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

وتطرق الغامدي خلال اللقاء إلى مشروع ربط عقارات الواجهة البحرية بخدمات الصرف الصحي للقضاء على التلوث؛ ليتم الانتهاء من ربط جميع العقارات والأبراج القائمة على كورنيش جدة الأوسط خلال ستة أشهر؛ لما له من أهمية بالغة للقضاء على التلوث.

خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقيمة ملياريْ ريال.. "الفيصل" يستعرض مشروعات المياه والصرف الصحي بجدة
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة؛ لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء الذي حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي يرافقه عدد من مسؤولي الشركة، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة، والتي تُقَدر قيمتها بأكثر من ملياريْ ريال لعام ١٤٤١هـ، منها ١٩ مشروعًا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الأداء، وكذلك المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها خلال عام ١٤٤١هـ لعموم القطاع، وتُقَدر قيمتها بأكثر من ٩٠٠ مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا والبالغ عددها ١١٩ مشروعًا لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي منطقة مكة المكرمة وفق الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).

وتَضَمّن العرض الذي قدّمه المهندس "الغامدي" مبادرات إقفال وتخفيف الاعتماد على صهاريج المياه، ورفع كفاءة الشبكات الذي أطلقته الشركة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وستبدأ بمحافظة القنفذة، وكذلك الانتهاء من مشاريع مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بمحافظة رابغ، والبدء بتنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي بالليث والقنفذة وعدد آخر من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

وتطرق الغامدي خلال اللقاء إلى مشروع ربط عقارات الواجهة البحرية بخدمات الصرف الصحي للقضاء على التلوث؛ ليتم الانتهاء من ربط جميع العقارات والأبراج القائمة على كورنيش جدة الأوسط خلال ستة أشهر؛ لما له من أهمية بالغة للقضاء على التلوث.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:27 PM

بقيمة ملياريْ ريال.. "الفيصل" يستعرض مشروعات المياه والصرف الصحي بجدة

منها ١٩ مشروعًا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة؛ لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء الذي حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي يرافقه عدد من مسؤولي الشركة، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة، والتي تُقَدر قيمتها بأكثر من ملياريْ ريال لعام ١٤٤١هـ، منها ١٩ مشروعًا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الأداء، وكذلك المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها خلال عام ١٤٤١هـ لعموم القطاع، وتُقَدر قيمتها بأكثر من ٩٠٠ مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا والبالغ عددها ١١٩ مشروعًا لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي منطقة مكة المكرمة وفق الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).

وتَضَمّن العرض الذي قدّمه المهندس "الغامدي" مبادرات إقفال وتخفيف الاعتماد على صهاريج المياه، ورفع كفاءة الشبكات الذي أطلقته الشركة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وستبدأ بمحافظة القنفذة، وكذلك الانتهاء من مشاريع مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بمحافظة رابغ، والبدء بتنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي بالليث والقنفذة وعدد آخر من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

وتطرق الغامدي خلال اللقاء إلى مشروع ربط عقارات الواجهة البحرية بخدمات الصرف الصحي للقضاء على التلوث؛ ليتم الانتهاء من ربط جميع العقارات والأبراج القائمة على كورنيش جدة الأوسط خلال ستة أشهر؛ لما له من أهمية بالغة للقضاء على التلوث.

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