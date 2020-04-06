٦٣٠ طالباً وطالبة يشاركون في مسابقات "تعليم الأفلاج" التثقيفية عن "كورونا"

تضمّنت رسائل توعية في كيفية التعامل السليم للحد من انتشار الفيروس وطرق الوقاية

شارك ٦٣٠ طالباً وطالبة في مسابقات "تعليم الأفلاج" التثقيفية والتوعوية لمواجهة كورونا.

وأطلقت إدارة التعليم ممثلة بقسم النشاط الطلابي مسابقات تنافسية تضمّنت رسائل توعية للطلاب والطالبات والمجتمع في كيفية التعامل السليم للحد من انتشار فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، كما أطلقت مسابقة "من أجل الوطن سأبقى في منزلي" استهدفت خلالها طلاب وطالبات المحافظة ورصدت لها جوائز نقدية.

وتهدف المسابقة إلى إظهار جهود المملكة بكل قطاعاتها الحكومية للحد من انتشار كورونا من خلال رسوم تحاكي خطر انتشار الفيروس على الأفراد والمجتمع.