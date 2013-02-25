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"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: سُحب رعدية ورياح وأتربة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والقصيم والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وحريملاء ورماح، فيما تشهد السليل ووادي الدواسر رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.30 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: سُحب رعدية ورياح وأتربة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والقصيم والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وحريملاء ورماح، فيما تشهد السليل ووادي الدواسر رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.30 من صباح الخميس.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
01:45 AM

"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: سُحب رعدية ورياح وأتربة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والقصيم والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وحريملاء ورماح، فيما تشهد السليل ووادي الدواسر رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.30 من صباح الخميس.

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